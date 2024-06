Der FC Schalke 04 startet in die Saisonvorbereitung - mit einem Testspiel gegen die SSVg Velbert. Es dürfte einen Fan-Ansturm geben.

Um solch eine Begeisterung beneiden gestandene Klubs den strauchelnden Zweitligisten FC Schalke 04. Die Fan-Liebe für die Knappen, die in der vergangenen Saison um den Klassenerhalt kämpften, spiegelt sich in den höchsten Auswärtsfahrerzahlen der 2. Liga wider.

Klar, dass Königsblau für das erste Testspiel der Saisonvorbereitung gegen die SSVg Velbert im Stadion Ratingen am Mittwoch, 3. Juli, 18 Uhr, mit einem Fan-Ansturm rechnet. Weil die georgische Nationalmannschaft ihr EM-Quartier in Velbert bezogen hat, wird die Partie in Ratingen steigen.

"Die Ticketanfrage ist ab sofort geöffnet, ab Freitag (14.6.) sind zudem weitere Karten an offiziellen Vorverkaufsstellen erhältlich. Sitzplatzkarten für die Haupt- und Gegentribüne kosten 22 Euro, Stehplätze für die Nord- und Südkurve gibt es für 13,20 Euro. Nach erfolgreicher Zuteilung erhalten Fans ihre Tickets im Service-Center oder postalisch zzgl. 3 Euro Versandkosten", schreiben die Knappen.

Ticket-Anfragen für ein Testspiel. Luxusprobleme, die eher wenige Fußballvereine in Deutschland haben. Wer es über die angesprochenen Vorverkaufsstellen versuchen möchte, hat am Freitag, 14. Juni, ab zehn Uhr hier die Gelegenheit dazu:

SPORTDIREKT GmbH, Friedrich-Ebert-Str. 255, 42549 Velbert

Sportplatz Am Berg, Poststraße 191, 42549 Velbert (Montag bis Freitag ab 16 Uhr, Samstag und Sonntag ab 10.30 Uhr)

FORD Jungmann, Wilhelmstraße 30, 42489 Wülfrath

Vereinsgaststätte Ratingen 04/19, Götschenbeck 1a, 40882 Ratingen

Knapp eine Woche nach dem ersten Testspiel beginnt dann das Trainingslager in Mittersill. Vom 8. bis 14. Juli werden die Schalker in Österreich sein. Auch in diesem Jahr werden wieder hunderte Fans der Gelsenkirchener in der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern erwartet. Vor Ort wird es für die Schalker ein buntes Programm und viele öffentliche Trainingseinheiten geben. Auch zwei weitere Testspiele sind in Österreich geplant. Gegner und Spielorte stehen allerdings noch nicht fest.

Dafür aber ein Testspiel am Mittwoch, 24. Juli, 18:30 Uhr. Dann geht es im EVONIK Sportpark in Marl gegen Twente Enschede.