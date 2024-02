Schalke: Vor Kellerduell - Trainer über mentale Stärke und die Torwartfrage

FC Schalke 04 13:00 Eintracht Braunschweig 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Schalke steht vor dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig unter Druck. Ein Sieg muss her, so will der Trainer diesen holen.

Der Plan war ein anderer, doch nun ist es Realität. Fußball-Zweitligist FC Schalke muss am Samstag (13 Uhr) im Kellerduell gegen Eintracht Braunschweig ran. Bei einer weiteren Niederlage droht der Absturz auf einen direkten Abstiegsplatz, sollte Hansa Rostock bei Hannover 96 punkten. Daher muss Trainer Karel Geraerts mit seiner Mannschaft schnell die Wende schaffen, sonst wird es noch ungemütlicher in Gelsenkirchen. Vor dem Duell gegen Braunschweig betonte er in der Pressekonferenz. "Wir haben keine neuen Verletzten, daher habe ich viele Spieler zur Verfügung und eine große Auswahl." Neu verzichten muss er daher nur auf Rechtsverteidiger Cedric Brunner, der gesperrt ist. Könnte es da sogar einen Kaltstart von Neuzugang Brandon Soppy geben, der bis zum Ende der Spielzeit von Atalanta Bergamo ausgeliehen wurde? Der Coach erklärt: "Ich bin froh, dass er hier ist. Wir haben uns lange umgeschaut auf der rechten Seite. Wir haben zwei defensiv ausgerichtete Spieler, jetzt haben wir einen, der auch offensiv seine Stärken hat. Er ist heute angekommen und hat trainiert. Dann sehen wir, in welcher Verfassung er ist." Vielleicht könnte er der Mannschaft guttun, denn er ist unverbraucht und könnte unvoreingenommen an die Sache herangehen. Schließlich legt sich Geraerts fest, dass der Kopf eine wichtige Rolle einnehmen wird in dem Kellergipfel. "Es ist am wichtigsten, dass die Spieler mental auf der Höhe sind nach den letzten beiden Niederlagen. Wir brauchen am Samstag ein Team auf dem Feld, das gewinnen will, das keine Angst vor dem Druck oder dem Sieg hat. Wir brauchen Akteure, die stark im Kopf sind." Was nach der letzten Leistung auch die Frage aufwirft, ob der Belgier im Tor einen Wechsel vornimmt. Marius Müller ist fit, er zeigte zu Beginn der Saison starke Leistungen. Ralf Fährmann, im Winter zur Nummer eins gekürt, agierte in Kaiserslautern sehr unglücklich. Geraerts zum Thema Torwart: "Wenn ich etwas mache, dann spreche ich erst mit meinem Team. Ich reagiere nie emotional, reagiere nicht in Panik aufgrund der Niederlagen. Ich verschließe aber auch nicht meine Augen." So könnte der FC Schalke gegen Eintracht Braunschweig spielen Schalke: Fährmann (Müller) - Matriciani, Kalas, Kaminski, Murkin - Seguin, Schallenberg, Ouwejan - Karaman - Terodde, Churlinov Es fehlen: Brunner (5. Gelbe Karte), Greiml (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Ouedraogo (Syndesmoseriss) Sperren drohen: Murkin, Seguin

Zur Startseite