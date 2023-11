Schalke: Geraerts wechselt nur einmal - so startet S04 in Düsseldorf

Schalke 04 will bei Fortuna Düsseldorf im Topspiel der 2. Bundesliga einen wichtigen Sieg im Tabellenkeller holen. Ein Routinier kehrt zurück.

Für die Fans des FC Schalke 04 ist das Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport 1 und Sky) ein Feiertag: Keine Anreise ist in dieser Zweitliga-Saison so kurz, lediglich 58 Kilometer trennen die beiden Stadien – und von den 54.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena werden mindestens 15.000 in Königsblau gekleidet sein.

Und das trotz der eindeutigen Tabellensituation: Fortuna ist klarer Favorit, Schalke als Drittletzter der Tabelle Außenseiter.

„Ich messe Schalke nicht an seinem Tabellenplatz“, sagte der Düsseldorfer Trainer Daniel Thioune. „Ich messe Schalke am Namen und Personal. Es wird eine anspruchsvolle Aufgabe für uns. Die letzten Spiele der Schalker verliefen sehr wellenförmig. Wir wollen viel Energie auf den Platz bringen.“

Schalkes Trainer Karel Geraerts hat den Gegner ausführlich studiert. „Ich will, dass mein Team bereit ist, wenn der Schiedsrichter anpfeift und nicht überrascht“, sagte der Belgier und äußerte zudem ebenfalls seine Vorfreude: „Das ist das beste Szenario, das man sich für ein Fußballspiel vorstellen kann. Ein Abendspiel, keine weite Anreise, viele Fans von uns werden vor Ort sein.“

Wiedersehen mit Sobottka und Jobst - Fährmann zurück

Einige Beteiligte treffen auf einen ehemaligen Verein – zum Beispiel der Düsseldorfer Marcel Sobottka, Schalkes Offensiv-Allrounder Kenan Karaman und vor allem Fortunas Vorstandsvorsitzender Alexander Jobst, der von 2011 bis 2021 zehn intensive Jahre auf Schalke verlebte und von Champions-League-Glanz bis zum Niedergang alles miterlebte.

Fortuna-Trainer Thioune ändert sein Team nach zwei Niederlagen in Folge auf drei Positionen. Neu ins Team rücken Tim Oberdorf, Engelhardt und Stürmer Vincent Vermeij.

Im Vergleich zur 1:2-Blamage gegen Elversberg vor zwei Wochen gibt es in der Schalker Startelf eine Änderung. Torwart Ralf Fährmann ist wieder fit und kehrt für Justin Heekeren zwischen die Pfosten zurück. Ein weiterer Rückkehrer, Paul Seguin, sitzt auf der Bank. Cedric Brunner hat es nicht ins Aufgebot geschafft.

So spielen Fortuna Düsseldorf und Schalke 04:

Fortuna: Kastenmaier – Iyoha, Siebert, Oberdorf, Gavory – Engelhardt, Sobottka – Klaus, Johannesson, Tzolis – Vermeij. Trainer: Thioune

Schalke: Fährmann – Kalas, Kaminski, Murkin – Matriciani, Schallenberg, Tempelmann, Ouwejan – Drexler – Lasme, Karaman. Trainer: Geraerts

Schiedsrichter: Robert Schröder