Schalke: So viel Regionalliga West steckt im nächsten S04-Gegner

Wenn der FC Schalke 04 am Samstagabend den 1. FC Magdeburg empfängt, dann werden bei den Gästen viele Spieler dabei sein, die vor nicht allzu langer Zeit noch in der 4. Liga spielten.

Fünf Spiele, drei Siege, zwei Remis: Der 1. FC Magdeburg ist toll in die Saison 2023/2024 gestartet und ist neben Spitzenreiter Hamburger SV sowie FC St. Pauli die einzige Mannschaft in der 2. Bundesliga, die noch ungeschlagen ist. Am Samstagabend (16. September, 20.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) geht es zum FC Schalke 04.

Christian Titz hat in Magdeburg eine ganz spezielle Sichtweise beziehungsweise ein besonderes Beuteschema, was Spieler für seine Mannschaft angeht. Der 52-jährige Fußballlehrer schaut sich gerne in der Regionalliga West nach Verstärkungen um.

Wenn die Magdeburger auf Schalke gastieren, dann steckt in dem FCM-Kader eine Menge Regionalliga West. RevierSport hat einmal die Spieler, die einst in der 4. Liga im Fußball-Westen kickten, aufgelistet.

Christian Titz

Natürlich ist hier ganz oben erst einmal der Trainer zu nennen. Denn, klar: Sein Faible für Regionalliga-West-Spieler kommt nicht zufällig. Titz war zwischen dem 1. Juli 2019 und 30. Juni 2020 Trainer bei Rot-Weiss Essen und hat hier wohl die Liga kennen und allen voran schätzen gelernt.

Dominik Reimann

Die Nummer eins der Magdeburger spielte einst für Borussia Dortmund II in der Regionalliga West. Hier kommt er auf 35 Einsätze (44 Gegentore). Im Sommer 2018 wechselte der Torwart von Dortmund zu Holstein Kiel und 2021 dann nach Magdeburg.

Daniel Heber

Satte 202 Regionalliga-West-Spiele hat der 29-Jährige bestritten! Im Winter 2023 wechselte er von Rot-Weiss Essen zum FCM. Zuvor spielte er in der 4. Liga für Rot-Weiß Oberhausen und den VfL Bochum II.

Malcolm Cacutalua

Auch der Innenverteidiger kommt auf 30 Begegnungen in der Regionalliga West. Das ist schon einige Jahre her - damals hatte Bayer Leverkusen noch eine U23-Mannschaft im Wettbewerb.

Herbert Bockhorn

Ihn werden auch die Fans des VfL Bochum noch gut kennen. Er wechselte nämlich im Sommer 2022 vom VfL zum FCM. In der Regionalliga West spielte er für den SC Wiedenbrück und Borussia Dortmund II. Er kommt auf satte 99 Partien in der West-Staffel.

Amara Condé

Der Kapitän der Magdeburger ist so etwas wie der Lieblingsschüler von Christian Titz. Er lernte ihn in Essen kennen und holte ihn dann nach Magdeburg nach. Im Sommer 2021 wechselte Condé aus dem Ruhrgebiet nach Sachsen-Anhalt. Für Rot-Weiss Essen absolvierte der zentrale Mittelfeldspieler 58 Regionalliga-West-Spiele.

Connor Krempicki

Für den gebürtigen Gelsenkirchener ist der Auftritt in der Veltins-Arena ein Heimspiel. Einst spielte er auch in der S04-Knappenschmiede. In der Regionalliga West war er in 82 Partien für Viktoria Köln, Bonner SC und KFC Uerdingen aktiv. Im Sommer 2021 holte ihn Titz vom MSV Duisburg nach Magdeburg.

Zur Info: Mit Dominik Reimann, Daniel Heber, Amara Condé und Luca Schuler gehören auch vier Ex-Regionalliga-West-Spieler der Magdeburger Stammformation an.

Jason Ceka

Der Offensivspieler, der aus Essen stammt und bei RWE ausgebildet wurde, kam für Rot-Weiss in der Regionalliga nicht zum Einsatz. Seine 42 Regionalliga-West-Einsätze verbuchte er für die U23-Mannschaft des FC Schalke 04. Auch er wechselte im Sommer 2021 nach Magdeburg.

Luca Schuler

Und der achte Spieler im Bunde, der über eine Regionalliga-West-Erfahrung verfügt, ist Schuler. Der FCM-Torjäger - vier Treffer und eine Vorlage in fünf Spielen - bestritt insgesamt 51 Spiele in der Regionalliga West - zwölf für den 1. FC Köln II und 39 für Schalke II. Und, ja raten Sie mal, auch er wechselte im Sommer 2021 nach Magdeburg. Heißt: Titz angelte sich allein im Sommer 2021 mit Condé, Krempicki, Ceka, Reimann und Schuler fünf ehemalige Regionalliga-West-Spieler. Bockhorn und Cacutalua folgten im Sommer 2022, Heber im Winter 2023.