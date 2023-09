Zweitligist 1. FC Magdeburg hat einen tollen Saisonstart hingelegt. Im nächsten Spiel wartet der FC Schalke 04.

Es war ein irrer Schlagabtausch, den sich der 1. FC Magdeburg und Bundesliga-Absteiger Hertha BSC am vergangenen Spieltag lieferten. Nach hochintensiven 94 Minuten setzte sich der FCM gegen den Gast mit 6:4 (2:3) durch.

Dabei stellte die Mannschaft von Erfolgscoach Christian Titz ein Novum auf: Zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Profifußballs hatte eine Mannschaft vier Rückstände aufgeholt und in einen Sieg umgemünzt. Durch den Heimdreier stellte Magdeburg aber nicht nur diesen Rekord auf, sondern kletterte auch auf den dritten Tabellenplatz. Dazu stellt der noch ungeschlagene Zweitligist mit 13 Treffern – gemeinsam mit dem Hamburger SV – die beste Offensive der Liga.

Gegen den Hauptstadtklub liefen vor allem zwei ehemalige Spieler des FC Schalke 04 zur Höchstform auf. Die Rede ist von Luca Schuler und Jason Ceka. Während Schuler einen Treffer und zwei Vorlagen zum Spektakel beisteuerte, konnte Ceka zwei Scorerpunkte für sich verzeichnen. Er traf zum 3:3-Ausgleich und bereitete das 4:4 mustergültig vor – dazu war er bei den ersten beiden Treffern in der Entstehung beteiligt.

Sowohl Top-Torjäger Schuler (4 Saisontore) als auch Tempodribbler Ceka hatten die spektakuläre Wende maßgeblich mit eingeleitet. Entsprechend glücklich zeigte sich Schuler nach dem Abpfiff im Interview mit Sport im Osten:

Es war einfach geil, wie die Fans mitgegangen sind und wie wir es auf dem Platz gemacht haben. Kompliment an die Mannschaft, das war wirklich stark von uns. Wir sind sehr stabil und mental voll auf der Höhe. Luca Schuler.

"Natürlich ist es nicht schön, dass wir vier Gegentore bekommen haben. Aber bei so einem Ergebnis ist es mir dann auch egal. Ich gewinne lieber 6:4 als 1:0. Im Spiel hatte ich immer das Gefühl, dass wir wieder zurückkommen können. Es war einfach geil, wie die Fans mitgegangen sind und wie wir es auf dem Platz gemacht haben. Kompliment an die Mannschaft, das war wirklich stark von uns. Wir sind sehr stabil und mental voll auf der Höhe."

Bis 2021 spielte der 1,90-Meter-Mann noch für den FC Schalke 04. Allerdings kam der 24-Jährige nur auf zwei Bundesliga-Einsätze für die Profis und wurde hauptsächlich bei der U23 in der Regionalliga West eingesetzt. Ähnlich lief es auch bei Ceka. Der gebürtige Essener wechselte ebenfalls 2021 von Schalkes U23 nach Magdeburg und sammelte seitdem beim FCM in 75 Pflichtspielen 40 Scorerpunkte. Einen Einsatz für die Schalker Lizenzspielerabteilung konnte Ceka, der insgesamt neun Jahre für S04 spielte, nicht verzeichnen.

Am kommenden Spieltag (16. September, 20.30 Uhr) wartet auf das Duo dann die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Denn: Der Tabellendritte der 2. Bundesliga ist zu Gast beim FC Schalke 04 in der Veltins-Arena. Zum Vergleich: Schalke erzielte in den ersten fünf Partien sieben Treffer. Schuler und Ceka waren zusammen schon an neun Toren direkt beteiligt…