Schalke: 22. Spieler weg - der nächste Abgang ist perfekt

Mehmet Aydin steht vor dem Abgang bei Schalke 04, ein anderer Spieler ist bereits weg.

Der massive Kaderumbau beim FC Schalke geht weiter. Jetzt hat sich der 22. Spieler verabschiedet. Florian Flick, der zuletzt bereoits an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen war, schließt sich dauerhaft dem Club an.

Über die Modalitäten des Wechsels vereinbarten die Beteiligten Stillschweigen. „Florian hat das halbe Jahr in Nürnberg genutzt, um Spielpraxis zu sammeln und sich weiterzuentwickeln. Da die Konkurrenzsituation bei uns im zentralen Mittelfeld nach wie vor groß ist, haben wir gemeinsam eine Lösung gesucht und gefunden“, sagt André Hechelmann, Sportdirektor des FC Schalke 04. „Florian wird als Teil der Aufstiegsmannschaft immer einen besonderen Platz in den Herzen aller Schalker haben. Wir wünschen ihm für die sportliche und private Zukunft alles Gute in Nürnberg.“

Flick kam für den FC Schalke 04 auf 27 Einsätze in der 2. Bundesliga sowie zwölf Einsätze in der Bundesliga. Mit Mehmet Can Aydin steht der 23. Akteur bereits vor dem Wechsel, die Leihe zum türkischen Spitzenklub Trabzonspor soll in Kürze offiziell werden.

Zugänge: Ron Schallenberg (SC Paderborn), Paul Seguin (Union Berlin), Taylan Bulut, Assan Ouedraogo (beide eigene U19), Marius Müller (FC Luzern), Bryan Lasme (Arminia Bielefeld), Lino Tempelmann (SC Freiburg), Timo Baumgartl (PSV Eindhoven)

Abgänge: Can Bozdogan (FC Utrecht), Timothee Kolodziejczak, Nassim Boujellab (Arminia Bielefeld), Maya Yoshida (unbekannt), Kerim Calhanoglu (Greuther Fürth), Jordan Larsson (FC Kopenhagen), Alexander Schwolow (war ausgeliehen von von Hertha BSC), Sepp van den Berg (war ausgeliehen vom FC Liverpool), Moritz Jenz (war ausgeliehen von Celtic Glasgow), Jere Uronen (war ausgeliehen von von Stade Brest), Alex Kral (war ausgeliehen von Spartak Moskau), Eder Balanta (war ausgeliehen von FC Brügge), Tom Krauß (war ausgeliehen von RB Leipzig), Tim Skarke (war ausgeliehen von Union Berlin), Michael Frey (war ausgeliehen von Royal Antwerpen), Reinhold Ranftl (Austria Wien), Dries Wouters (Lommel SK), Amine Harit (Olympique Marseille), Marius Bülter (TSG Hoffenheim), Rodrigo Zalazar (Sporting Braga), Marvin Pieringer (1. FC Heidenheim), Florian Flick (1. FC Nürnberg)