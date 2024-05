Die U19 des FC Schalke 04 hat die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft verpasst. Der Saisonabschluss geriet dem Ergebnis nach aber versöhnlich.

In gewisser Weise war es ein historisches Spiel für die U19 des FC Schalke 04. Das Duell mit Fortuna Düsseldorf am letzten Spieltag der A-Junioren Bundesliga West war zugleich auch das letzte der Bundesliga-Geschichte. In der kommenden Saison wird in den beiden höchsten Jugendklassen in den Nachwuchsligen gespielt.

Nachdem die Mannschaft von S04-Trainer Norbert Elgert die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft verpasst hatte, ging es gegen Düsseldorf nun noch darum, die vorerst letzte Saison in der Bundesliga versöhnlich zu beenden. Und das gelang mit einem 3:2 (2:1)-Erfolg.

Eine lange Abtastphase gab es nicht. Den besseren Start erwischten aber die Gäste. Den Torreigen eröffnete Ronay Arabaci für Düsseldorf (6.). Die Schalker Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später glich Armend Likaj aus (9.). Und der Innenverteidiger hatte vor der Pause sogar noch die Chance das Spiel komplett zu drehen. Seine Großchance fand aber nicht den Weg ins Tor.

Dass es doch noch zur Halbzeitführung langen sollte, hatten die Schalker Berkay Karaca zu verdanken. Der 18-Jährige traf zum Pausenstand (37.). Damit hatte sich Schalke auf den vierten Platz vorgeschoben.

Schalke: Siebeking – Bulut, Barthel (66. Numbisie), Khadr, Likaj– Grüger, Osmani (46. Ivankin), Hadzha, Gashi (87. Jann), Karaca (78. Kerbsties) – Amaussau-Tchibara (78. Buczkowski) Siebeking – Bulut, Barthel (66. Numbisie), Khadr, Likaj– Grüger, Osmani (46. Ivankin), Hadzha, Gashi (87. Jann), Karaca (78. Kerbsties) – Amaussau-Tchibara (78. Buczkowski) Düsseldorf: Czako – Grulke (78. Jeng), Savic, Eze, - Arabaci, Len, Caliskan, Mossi-Sezene (87. Holovachov) – Quiala Tito, Yang (78. Jackson), Nikolaou (58. Thong Vu) Tore: 0:1 Arabaci (6.), 1:1 Likaj (9.), 2:1 Karaca (37.), 2:2 Quiala Tito (85., Elfm.), 3:2 Gashi (86.) Schiedsrichter: Stubenrauch (Bonn)

S04 drückte auf die Entscheidung, verbuchte einige Ecken und Chancen. Das 3:1 wollte aber einfach nicht fallen. Und so kam es, wie es kommen musste: Fortuna Düsseldorf glich durch einen Elfmeter aus, den Mechak Quiala Tito verwandelte (85.).

Aber so leicht gab sich Schalke nicht auf. Wie schon in der ersten Halbzeit konterten sie innerhalb kürzester Zeit. Edion Gashi stellt nur eine Minute nach dem Ausgleich den 3:2-Endstand her (86.).

Schalke beendet die Saison in der U19-Bundesliga somit auf dem vierten Platz. Die Fortuna verbleibt auf Rang zehn.