Nach Reform: So sieht der Rahmenplan für die Junioren-Saison 2024/25 aus

Die U19 und U17 starten in der Saison 2024/25 in eine neue Phase. Der Ligabetrieb wird reformiert, im neuen Modus erwartet die beiden Spielklassen zudem ein Pilotprojekt.

In der kommenden Spielzeit werden die Junioren mit einem neuen Ligamouds an den Start gehen.

Für dieses neue Konstrukt hat nun das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) den Rahmenterminkalender für die Nachwuchswettbewerbe der Junioren in der Saison 2024/2025 verabschiedet.

Betroffen sind die U19 und die U17. Hier gibt es anstatt der Junioren-Bundesligen in Zukunft die DFB-Nachwuchsligen.

Und so wird es laufen: Beide Altersklassen spielen in der ersten Saisonhälfte zunächst eine Vorrunde mit 14 Spieltagen. Gestartet wird bei der U19 am 3. August, die U17 nimmt eine Woche später den Spielbetrieb auf.

Nach dem Abschluss der Vorrunden im November geht es in die Hauptrunden - hier wird eine Aufteilung in Liga A (zehn Spieltage) und Liga B (14 Spieltage) vorgenommen. Der Start ist im Februar 2025 - Ende April sind die Hauptrunden der U17 und U19 in Liga A gespielt. In der Liga B wird bis in den Mai gespielt.

Im Anschluss wird in Liga A der Deutsche Meister im K.o.-System unter den besten 16 Mannschaften ausgespielt. Im neuen Modus erwartet die beiden Spielklassen zudem ein Pilotprojekt.

Dabei sollen in der Saison 2024/2025 während ausgewählter FIFA-Abstellungsperioden Regelspieltage der U 19 bzw. U 17 DFB-Nachwuchsliga stattfinden, um der Mehrheit der Klubs einen adäquaten Spielrhythmus zu gewährleisten. Dadurch wird der Spielbetrieb der Ligen trotz der Abstellungen aufrechterhalten.

Am 18. Mai ist das Finale um die Deutsche Meisterschaft der U19 angesetzt, in der U17 ist das Endspiel für den 15. Juni terminiert.

So läuft der DFB-Pokal ab

Der Vereinspokal der U19-Junioren startet Ende August, jeweils Anfang Oktober und November folgen die Achtel- und Viertelfinals. Am Vorabend des Pokalfinales der Männer am 23. Mai steigt das Finale um den DFB-Vereinspokal der U19-Junioren.