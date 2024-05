Nach dem letzten Heimspiel der Saison stand Matthias Mink, der Cheftrainer und Sportdirektor des SC Fortuna Köln, RevierSport für ein Interview bereit.

Sportdirektor Matthias Mink hatte den Trainerposten beim Fußball-Regionalligisten SC Fortuna Köln in dieser Saison zunächst interimsweise übernommen. Inzwischen steht fest, dass er beide Ämter auch in der kommenden Saison in Personalunion ausführen wird.

Im Gespräch mit RevierSport spricht er über Abgänge, Vertragsgespräche und Bedarf für mögliche Neuzugänge.

Die Zukunft von neun Spielern ist noch offen. Mit Henri Matter, Arnold Budimbu und Justin Steinkötter darunter auch drei Spieler, die in dieser Saison einen wichtigen Beitrag geleistet haben. Ist es Ihnen ein besonderes Anliegen, diese drei zu halten?

Klar ist das ein besonderes Anliegen. Die haben eine sehr gute Saison gespielt. Das weckt natürlich auch Begehrlichkeiten. Die Spieler haben das Recht, den Markt auszuloten. Die Vereine machen das auch. Wir befinden uns da in guten Gesprächen. Es ist ein guter Austausch da, relativ offen und transparent und deswegen bin ich auch guter Dinge, dass wir da den einen oder anderen Spieler in eine Verlängerung schicken können.

André Weis ist nicht nur als Stammtorwart, sondern auch als Kapitän eine wichtige Stütze dieser Mannschaft gewesen. Zuletzt sind Felix Buer und Lennart Winkler auch zum Einsatz gekommen. Wird einer der beiden als Stammtorwart eingeplant?

Das hängt natürlich davon ab, ob Lennart Winkler in eine Verlängerung (seines Vertrags, Anm. d. Red.) geht. Felix Buer hat Vertrag. Wir haben großes Vertrauen, auch mit Blick auf die Spiele, die sie absolviert haben, dass – wenn Lennart Winkler verlängert – sie als Nummer Eins und Zwei in eine Konkurrenzsituation in die kommende Saison gehen. Das ist aktuell die Idee.

Welche Führungsspieler sollen denn in die Fußstapfen von André Weis treten?

Wir haben unabhängig von André Weis auch weitere Führungsspieler im Kader gehabt mit Dominik Lanius, Dominik Ernst und Stipe Batarilo. Klar gilt es, das ein bisschen umzuverteilen. Der eine oder andere Führungsspieler geht. Da gilt es auch zu erwähnen, dass Angelo Langer einer war, der auch Führungsqualitäten in dieser Mannschaft hatte. Der geht auch verloren, aber das wird es immer wieder geben. Gerade in dem Segment Regionalliga ist es halt häufig, dass der eine oder andere Kaderumbruch stattfindet und das ist dieses Jahr eben auch wieder so.

Kommen wir zu den sportlichen Zielen für die kommende Saison: Wird es eine Saison, wo der Umbruch im Vordergrund steht oder wollen Sie auch ganz vorne wieder angreifen?

Das hängt auch ein bisschen von der Ligastruktur ab. Ich kann mich zu Zielen im Zuge der aktuellen Situation und der Kader-Konstellation jetzt gar nicht äußern, weil ich gar nicht weiß, wie der Kader schlussendlich dann aussieht. Ich kann Ihnen so viel sagen, dass wir da einen schlagkräftigen Kader zusammenkriegen und da ganz zuversichtlich sind. In den letzten zwei Jahren war es ja ähnlich. Es wird auch bei Fortuna Köln immer wieder so sein, dass du Begehrlichkeiten bei den Spielern und bei anderen Vereinen weckst, wenn du eine gute Saison spielst. Wichtig ist dann immer, ein gewisses Fundament von laufenden Verträgen zu haben. Das haben wir aktuell mit zwölf laufenden Verträgen. Deswegen sind wir guter Dinge, dass wir jetzt weitere Bausteine setzen und wieder einen schlagkräftigen Kader auf die Beine stellen können.

Dann reden wir in 4-6 Wochen, je nachdem, wie es bis zu dem Zeitpunkt mit der Kadersituation aussieht, noch mal, denn dann sind andere Vereine auch weiter. Da kommt der MSV Duisburg runter, da weiß ich gar nicht, wie sich die Situation von denen dann darstellt. Es gibt Umbrüche in Wuppertal, Oberhausen und selbst in der U23 von Schalke 04. Überall ist Bewegung drin. Wie schlussendlich die Liga-Konstellation aussieht, weiß man aktuell noch nicht.

Auf welchen Positionen suchen Sie denn zurzeit Verstärkungen?

Das ist natürlich auch abhängig von denen, die jetzt möglicherweise in eine Verlängerung gehen oder nicht. Klar ist: Uns wird mit Jonas Scholz ein wichtiger Spieler auf der Innenverteidiger-Position verlassen. Da müssen wir auf jeden Fall auf der Position etwas machen.

Dadurch, dass uns Angelo Langer verlässt, gibt es auch eine gewisse Vakanz auf der Linksverteidiger-Position, auch wenn Younes Derbali es in der Endphase sehr gut gemacht hat. Ob man dann die Situation so gestaltet, dass man zwei Spieler in Konkurrenz schickt oder eher noch einen gestandenen Spieler verpflichtet, muss man sehen. Im Mittelfeld muss man vielleicht auch noch etwas machen, vorne allemal. Gerade, falls Justin Steinkötter nicht in eine Verlängerung geht, brauchen wir in der vordersten Linie noch den einen oder anderen Spieler, den wir verpflichten können oder auch müssen.