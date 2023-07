Umfrage: Die Fans glauben an die schnelle Schalke-Rückkehr in die Bundesliga

Die 2. Bundesliga starte am Freitag. Bei einer Umfrage glauben viele Fans an eine Bundesliga-Rückkehr von Hertha und Schalke nach nur einem Jahr.

Am Freitag startet die 2. Fußball-Bundesliga mit dem Knaller Hamburger SV gegen Schalke 04 (20:30 Uhr). Unser Partner Bundesliga-Barometer hat sich im Vorfeld bei den Fans umgehört, über 5600 Teilnehmer haben entschieden.

Am Ende der Saison wird der FC Schalke als Erster aufsteigen, gefolgt vom HSV, zudem geht die Hertha in die Relegation. Für Fortuna Düsseldorf, St. Pauli und den SC Paderborn bleiben nur die Plätze vier bis sechs. So sieht die Abschlusstabelle der 2. Bundesliga nach der Umfrage aus 1. FC Schalke 04 2. Hamburger SV 3. Hertha BSC 4. Fortuna Düsseldorf 5. FC St. Pauli 6. SC Paderborn 07 7. Karlsruher SC 8. Holstein Kiel 9. 1. FC Kaiserslautern 10. Hannover 96 11. 1. FC Magdeburg 12. SpVgg Greuther Fürth 13. 1. FC Nürnberg 14. Hansa Rostock 15. Eintracht Braunschweig 16. SV Elversberg 17. VfL Osnabrück 18 . SV Wehen Wiesbaden

Mit Blick auf die eigenen Anhänger sind die S04-Fans auch so selbstbewusst zu sagen, dass die Elf von Thomas Reis die Spielzeit auf Platz eins beendet. Die Fortuna-Anhänger glauben, dass ihre Düsseldorfer Platz drei und damit die Relegation belegen können.

Bei der Frage nach positiven Überraschungen der kommenden Saison steht St. Pauli ganz oben. 29,5 Prozent glauben an die Kiez-Kicker als größte Überraschung, gefolgt vom 1. FC Magdeburg (18 Prozent) und der SV Elversberg (17,4 Prozent), die den Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Liga geschafft hat.

Mit Blick auf die großen Klubs aus Berlin, Gelsenkirchen und Hamburg gibt es kein Mittelding. Während die einen an das Trio an der Spitze glauben, denken andere User, dass die drei Mannschaften die Enttäuschung der Saison werden.

43,3 Prozent glauben das mit Blick auf die Hertha, 40,3 Prozent beim HSV, der den sechsten Anlauf unternimmt, um zurück in die Bundesliga zu kommen. Und 23,4 Prozent glauben, dass Schalke enttäuschen wird. Der erste Trainerwechsel der Saison wird beim HSV erwartet, wo Coach Tim Walter liefern muss nach dem erneut verpassten Bundesliga-Aufstieg. 39,4 Prozent der Teilnehmer sehen den größten Schleudersitz in Hamburg.