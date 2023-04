2. Bundesliga: Darmstadt baut Führung aus - Bielefeld holt Punkt gegen Fortuna

Darmstadt hat die Tabellenführung in der 2. Bundesliga ausgebaut. Zweiter ist fünf Zähler dahinter der Hamburger SV, der am Samstag 6:1 gegen Hannover gewonnen hatte.

Bielefeld erkämpft Punkt gegen Fortuna Düsseldorf

Arminia Bielefeld hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Heimpunkt im Kampf um den Klassenerhalt geholt. Die Ostwestfalen erkämpften gegen Fortuna Düsseldorf ein 2:2 (1:0) und sind seit fünf Spielen ohne Niederlage. Unter dem neuen Trainer Uwe Koschinat waren in den vergangenen vier Begegnungen immerhin zwei Dreier gelungen.

In der Tabelle belegt Bielefeld nun Position 14 mit 29 Punkten, der Abstand zum Relegationsrang 16 beträgt zwei Zähler. Routinier Fabian Klos (20.) erzielte das 1:0 für die Arminia auf der Alm, Emmanuel Iyoha (48.) traf zum Ausgleich. Felix Klaus (60.) erzielte das 2:1 für die Gäste, Bryan Lasme (84.) schlug zurück. Die Fortuna ist seit sechs Partien ungeschlagen und dennoch wohl ohne realistische Aufstiegschance.

Von Beginn an entwickelte sich ein Spiel mit vielen Offensivaktionen auf beiden Seiten. Schon in der vierten Minute setzte Düsseldorfs Abwehrspieler Andre Hoffmann einen Kopfball an den Pfosten des Arminia-Tores.

Sieg gegen Paderborn: Darmstadt baut Tabellenführung aus

Der SV Darmstadt 98 hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga ausgebaut und steuert mit großen Schritten Richtung Aufstieg. Die Südhessen kamen am Sonntag gegen den SC Paderborn zu einem 2:1 (1:1) und haben nach dem dritten Sieg in Serie jetzt sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, den der 1. FC Heidenheim belegt. Das Polster zum Hamburger SV auf Rang zwei beträgt fünf Zähler.

Vor 16 674 Zuschauern erzielten Matthias Bader in der 35. Minute und Braydon Manu (59.) die Tore für die Lilien. Florent Muslija (44.) gelang per Foulelfmeter der zwischenzeitliche Ausgleich für die Gäste.

Die Darmstädter waren von Beginn an die etwas aktivere Mannschaft und verzeichneten die erste Großchance des Spiels, die Filip Stojilkovic (13.) aus spitzem Winkel aber vergab. In der teilweise zerfahrenen Partie sorgte Bader mit einem Heber von der rechten Strafraumseite über Torwart Jannik Huth hinweg für die Führung der Hausherren. Die Gäste kamen durch einen verwandelten Strafstoß zum Ausgleich. Marvin Mehlem hatte Sirlord Conteh zu Fall gebracht.

Die Ostwestfalen drängten zu Beginn der zweiten Halbzeit sogar auf die Führung. Darmstadts Torwart Marcel Schuhen lenkte einen Distanzschuss von Muslija gerade noch über die Latte und hatte Glück, dass Raphael Obermair mit einem Schuss von der linken Strafraumseite nur das Außennetz traf. Bei der erneuten Führung profitierten die Hausherren von einem missglückten Rückpass von Paderborns Kapitän Ron Schallenberg. Manu erlief sich den Ball, umkurvte Torwart Huth und schob ein.

Magdeburg und Regensburg mit Remis im Abstiegskampf

Der 1. FC Magdeburg hat einen weiteren Punkt im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt, den Befreiungsschlag in der 2. Fußball-Bundesliga aber verpasst. Der überlegende Aufsteiger aus Sachsen-Anhalt musste sich beim SSV Jahn Regensburg nach dominanter erster Halbzeit mit 2:2 (1:0) zufriedengeben und behauptete so seinen Fünf-Punkte-Vorsprung auf den Jahn. Die Oberpfälzer liegen weiter auf dem Relegationsplatz.

Magdeburg demonstrierte zunächst seinen gewohnten Ballbesitz-Fußball und ging nach zehn Minuten durch ein Traumtor in Führung. Baris Atik schlenzte einen Freistoß aus rund 20 Metern über die Mauer ins lange Eck. Jahn-Keeper Jonas Urbig bewegte sich in die falsche Richtung, konnte seinen Fehler aber mit einer Parade gegen Amara Condé (15.) wieder wettmachen. Insgesamt agierten die bemühten Regensburger zu abwartend und entwickelten wie so oft in dieser Saison offensiv keine Durchschlagskraft. Magdeburg hatte zunächst alles im Griff.

Nach der Pause traten die Hausherren mutiger auf und profitierten beim Ausgleich von einem groben Missverständnis der Magdeburger. Von Silas Gnakas Oberschenkel prallte die Kugel an FCM-Torwart Dominik Reimann vorbei ins Tor. In der hektischen Schlussphase stocherte Magdeburgs Jamie Lawrence (80.) den Ball über die Linie. Turbulent ging es weiter: Kaan Caliskaner (90.) rettete einen Punkt für den Jahn, und in der Nachspielzeit sah Magdeburgs Daniel Heber nach einem Foulspiel Rot.

Schlusslicht Sandhausen unter Oral weiter sieglos und in der Krise

Der SV Sandhausen bleibt im engen Abstiegskampf der 2. Liga in der Krise. Die Mannschaft von Tomas Oral unterlag der SpVgg Greuther Fürth verdient mit 0:2 (0:2) und hat als Schlusslicht nun sogar schon sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

Der SVS verpasste damit auch im sechsten Spiel unter Oral die erhoffte Wende und den ersten Sieg, dafür setzte es die vierte Pleite. Zu allem Überfluss sah Oral wegen Meckerns kurz vor Schluss sogar noch die Rote Karte und musste auf die Tribüne.

Das Kleeblatt ging bereits in der neunten Minute durch den starken Branimir Hrgota, der mit einer schönen Direktabnahme traf, in Führung. Für den Fürther Kapitän war es bereits der 10. Saisontreffer. Das 2:0 durch Ragnar Ache (26.) legte Hrgota zudem auf. Das Team von Alexander Zorniger konnte sich durch den wichtigen Sieg Luft nach hinten verschaffen.

Ex-Bundesligist Fürth war zunächst das klar bessere Team. Sandhausen war die Verunsicherung anzumerken. Der Tabellenletzte konnte sogar froh sein, dass das Kleeblatt vor der Pause weitere gute Chancen vergab. Erst nach dem Wechsel kam vom SVS in einem zerfahrenen Spiel mehr - zu spät jedoch für eine Wende.

