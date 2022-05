Schröder bestätigt: Grammozis-Vertrag verlängert sich auf Schalke

Kuriosum bei Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04: Der Vertrag des Anfang März freigestellten Cheftrainers Dimitrios Grammozis verlängert sich aufgrund der Rückkehr ins Fußball-Oberhaus um eine Saison.

Der FC Schalke 04 ist in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Nur ein Jahr nach dem desaströsen Abstieg kehrt S04 zurück. Und von diesem Aufstieg hat auch Ex-Trainer Dimitrios Grammozis noch etwas, wie Rouven Schröder gegenüber "Sky90" bestätigte.

"Ja, der Vertrag von Grammozis hat sich verlängert. Aber er ist auch Teil des Aufstiegsteams und ihm gebührt großer Dank“, bestätigte Schalkes Sportdirektor bei "Sky90".





Der neue Kontrakt von Grammozis hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2023. Für den Coach hatte Schalke-Urgestein Mike Büskens die Verantwortung auf der Trainerbank übernommen und mit sieben Siegen in acht Spielen die Königsblauen wieder in Liga eins geführt. Am Samstag gab es das entscheidende 3:2 (0:2) gegen den FC St. Pauli.

Nach dem 3:4 gegen Hansa Rostock am 5. März hatte sich S04 zur Trennung von Grammozis entschlossen. Der Vertrag wäre eigentlich am Saisonende ausgelaufen, verlängerte sich aber nun durch den Aufstieg um eine weitere Saison.

Grammozis' Nachfolger freute sich noch am Morgen danach. "Unfassbar oder einfach nur Schalke! Was für ein Comeback der Jungs, 0:2 hinten, Chancen alleine in der ersten Halbzeit für zwei Spiele und dann drehen die Jungs das Ding. Die Stimmung war gigantisch, ihr habt auch nach dem ernüchternden Rückstand hinter uns gestanden und in der zweiten Halbzeit passierten dann Dinge, wovon wir noch in 30 Jahren sprechen werden. Ich werde diesen Tag nie vergessen und bin wahnsinnig Stolz, das mit meinen Trainer-Kollegen und dem gesamten Staff erleben zu dürfen. Dieser entstandene Spirit war fantastisch und jeder Einzelne wurde mit dem gestrigen Spiel und dem damit verbundenen Aufstieg belohnt. Danke für diese gemeinsame Reise und der Erfüllung eines Traumes, der in der schwierigsten Stunde, im April 2021 entstand", schrieb Mike Büskens auf Instagram.wozi mit sid