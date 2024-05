Rot-Weiß Oberhausen bastelt weiter fleißig am Kader für die Regionalliga-West-Saison 2024/2025. Der nächste Spieler hat unterschrieben.

Nach Tanju Öztürk und Dominik Burghard hat mit Timo Böhm der nächste Spieler seinen Vertrag bei Rot-Weiß Oberhausen verlängert.

Böhm erhält seinen ersten Profi-Vertrag bei RWO. Mit der Bindung des 19-jährigen Offensivmannes gehen die Rot-Weißen ihren Weg der Nachwuchsförderung konsequent weiter.

Böhm gehört in der laufenden Saison zu den Leistungsträgern der RWO-U19-Mannschaft an und hat mit seinen bisher zwölf Treffern großen Anteil am dritten Tabellenplatz in der Niederrheinliga.

Zudem gehörte er in vier Regionalliga-Partien zum Kader und kam im Heimspiel gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach zu seinem ersten Kurzeinsatz in der 4. Liga.

"Timo hat in den vergangenen Wochen einen erfreulichen Sprung nach vorne gemacht und sich so seinen Platz im Kader der kommenden Saison verdient. Es freut mich umso mehr, weil er seit 2019 für uns Kleeblätter spielt und wir das entgegengebrachte Vertrauen nun zurückgeben dürfen. Der Dank gilt auch unserer Jugendabteilung für die tolle Entwicklung von Timo", erklärt RWO-Sportchef Dennis Lichtenwimmer.

Böhm, der seit 2019 das Kleeblatt auf der Brust trägt, sagte: "Ich bin wahnsinnig stolz, meinen ersten Profivertrag unterschrieben zu haben. Dass ich diese Chance dann auch noch bei dem Verein bekomme, für den ich bereits seit fünf Jahren aktiv bin, macht mich noch glücklicher. Ich bin dem Verein und den Verantwortlichen sehr dankbar für das Vertrauen und freue mich riesig darauf, mit unseren Fans im Rücken auf dem Platz alles zu geben."

Rot-Weiß Oberhausen: Aktuell stehen 13 Spieler für die Saison 2024/2025 unter Vertrag

Mit Öztürk, Burghard, Böhm und den Torhütern Robin Benz, Kevin Kratzsch, Daniel Davari (er ist als dritter Keeper und Torwart-Trainer zur neuen Saison eingeplant, Anm. d. Red.) sowie den weiteren Feldspielern Nico Klaß, Ozan Hot, Kerem Yalcin, Marius Kleinsorge, Denis Donkor, Michel Niemeyer und Cottrell Ezekwem stehen aktuell 13 Spieler ab dem 1. Juli 2024 bei Rot-Weiß Oberhausen unter Vertrag. Alle anderen Arbeitspapiere laufen aus.

Hierbei sei aber auch betont, dass Niemeyer und Kleinsorge keine Rolle mehr spielen und RWO verlassen dürfen. Mit Spielern wie den Leistungsträgern Pierre Fassnacht, Sven Kreyer oder Moritz Stoppelkamp befindet sich RWO-Manager Lichtenwimmer noch in Gesprächen.