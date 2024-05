Schalke 04: Van der Sloot startet - so spielt Schalke gegen Osnabrück

Der FC Schalke 04 will mit einem Sieg gegen den VfL Osnabrück den Klassenerhalt klarmachen. So lässt Karel Geraerts spielen.

Rund 75 Minuten waren es noch bis zum Anpfiff des Zweitliga-Geisterspiels des FC Schalke 04 am Hamburger Millerntor gegen den VfL Osnabrück, da hatten sich rund 100 Fans in Königsblau vor einem Seiteneingang versammelt und begrüßten den Mannschaftsbus überschwänglich.

Sie applaudierten, brüllten laut „Schalke 04“. Es kann ein historischer Abend werden: Schalke kann mit einem Sieg am Abend (18.30 Uhr/Sky) die Rettung perfekt machen und die Osnabrücker in die Dritte Liga schießen.

Eigentlich hätten die Schalker schon am Samstag zur Auswärtspartie antreten sollen. Doch es kam anders: ein marodes Dach, ein Streit, in den zwischenzeitlich drei Klubs involviert waren und schlussendlich die Entscheidung, dass die Partie ohne Zuschauer ausgetragen werden muss. Erinnerungen an die Hochzeiten der Corona-Beschränkungen werden bei dem ein oder anderen Fußballfan wach.

Schalkes Trainer Karel Geraerts fühlt sich mit Blick auf das leere Stadion zurückversetzt in Zeiten der Corona-Geisterspiele. „Es ist eine sehr spezielle Situation“, sagte der 42 Jahre alte Belgier. „Ich werde meine Spieler darauf einstellen.“

Energie aus der Fan-Unterstützung können die Schalker diesen Dienstag nicht ziehen – eine nicht zu unterschätzende Umstellung für die Profis. „Wir alle müssen einen Weg finden, uns selbst zu motivieren. In schweren Momenten sind die Fans eigentlich immer da, dich zu pushen – diesmal sind sie nicht da“, erklärte der Trainer. „Es wird die Mannschaft gewinnen, die mental stärker ist und die Situation besser annehmen kann.“

Im Vergleich zum 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf vor anderthalb Wochen ändert Geraerts sein Team auf einer Position. Für den verletzten Brandon Soppy rückt Steven van der Sloot in die Startelf. Er bestreitet sein erstes Spiel von Beginn an im Profibereich. Assan Ouédraogo sitzt erst einmal auf der Bank. Beim VfL Osnabrück steht Flitzer Christian Conteh nicht in der Anfangsformation - im kommenden Jahr wird er nach Informationen dieser Zeitung bei Klassenerhalt ein Schalker.

So spielen der VfL Osnabrück und Schalke 04

VfL Osnabrück: Kühn - Ajdini, Gyamfi, Wiemann, Kleinhansl - Gnaase, Androutsos - Cuisance - Niemann, Engelhardt, Makridis. Trainer: Koschinat

Schalke 04: Müller - van der Sloot, Kalas, Kaminski, Ouwejan - Schallenberg - Seguin, Kabadayi - Karaman - Terodde, Topp. Trainer: Geraerts