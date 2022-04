Schalke steigt auf - diese Statistik lässt keine Zweifel

Schalke 04 hat im Saisonendspurt noch vier Partien vor der Brust. Eine Statistik sollte der Mannschaft von Trainer Mike Büskens Mut machen.

Der FC Schalke 04 wird in die 1. Bundesliga aufsteigen – geht es nach der jüngeren Historie in der 2. Fußball-Bundesliga, gibt es an der sofortigen Rückkehr der Königsblauen keine Zweifel mehr. In den vergangenen zehn Spielzeiten hat die Mannschaft, die nach 30 Spieltagen jeweils Erster war, am Ende der Saison immer den ersten Platz belegt.

Zu dieser Erkenntnis gehört allerdings auch, dass der jeweilige Aufstiegskampf nur in zwei Fällen genauso eng war wie die aktuelle Schalke-Lage. 2016/17 hatte der VfB Stuttgart vier Spieltage vor dem Saisonende auch nur drei Punkte Vorsprung auf Eintracht Braunschweig und Hannover 96. Zum Saisonende hatten nur noch Braunschweig und Hannover die Positionen getauscht. Ein Jahr darauf rettete Fortuna Düsseldorf die zwei beziehungsweise vier Punkte Vorsprung auf den 1. FC Nürnberg und Holstein Kiel ins Ziel.

Die Schalke-Verantwortlichen tun also gut daran, nicht zu früh in Euphorie zu verfallen. „Wir wissen, dass wir noch nichts erreicht haben“, sagte Trainer Mike Büskens nach dem jüngsten 5:2-Sieg bei Darmstadt 98. Auch Sportdirektor Rouven Schröder schätzt die Situation vor dem Topspiel gegen den Zweitplatzierten Werder Bremen am Samstag (13.30 Uhr/Sky) „nüchtern und sachlich ein“. Wenn das Gesetz der Serie aber auch im elften Jahr halten würde, kämen von Seiten des FC Schalke 04 sicherlich keine Beschwerden.

Saison 2011/12

30. Spieltag

1. SpVgg Greuther Fürth, 64 Punkte, Tordifferenz plus 45

2. Eintracht, Frankfurt, 62 Punkte, Tordifferenz plus 39

3. Fortuna Düsseldorf, 57 Punkte, Tordifferenz plus 29

4. FC St. Pauli, 56 Punkte, Tordifferenz plus 19

5. SC Paderborn, 55 Punkte, Tordifferenz plus 13

34. Spieltag

1. SpVgg Greuther Fürth, 70 Punkte, Tordifferenz plus 46

2. Eintracht Frankfurt, 68 Punkte, Tordifferenz plus 43

3. Fortuna Düsseldorf, 62 Punkte, Tordifferenz plus 29

4. FC St. Pauli, 62 Punkte, Tordifferenz plus 25

5. SC Paderborn, 61 Punkte, Tordifferenz plus 9

Saison 2012/13

30. Spieltag

1. Hertha BSC, 66 Punkte, Tordifferenz plus 34

2. Eintracht Braunschweig, 62 Punkte, Tordifferenz plus 21

3. 1. FC Kaiserslautern, 52 Punkte, Tordifferenz plus 20

4. 1. FC Köln, 50 Punkte, Tordifferenz plus 9

5. FSV Frankfurt, 47 Punkte, Tordifferenz plus 10

34. Spieltag

1. Hertha BSC, 76 Punkte, Tordifferenz plus 37

2. Eintracht Braunschweig, 67 Punkte, Tordifferenz plus 18

3. 1. FC Kaiserslautern, 58 Punkte, Tordifferenz plus 22

4. FSV Frankfurt, 54 Punkte, Tordifferenz plus 10

5. 1. FC Köln, 54 Punkte, Tordifferenz plus 10

Saison 2013/14

30. Spieltag

1. 1. FC Köln, 61 Punkte, Tordifferenz plus 29

2. SpVgg Greuther Fürth, 53 Punkte, Tordifferenz plus 19

3. SC Paderborn, 52 Punkte, Tordifferenz plus 10

4. 1. FC Kaiserslautern, 47 Punkte, Tordifferenz plus 13

5. FC St. Pauli, 46 Punkte, Tordifferenz plus 2

34. Spieltag

1. 1. FC Köln, 68 Punkte, Tordifferenz plus 33

2. SC Paderborn, 62 Punkte, Tordifferenz plus 15

3. SpVgg Greuther Fürth, 60 Punkte, Tordifferenz plus 26

4. 1. FC Kaiserslautern, 54 Punkte, Tordifferenz plus 16

5. Karlsruher SC, 50 Punkte, Tordifferenz plus 13

Saison 2014/15

30. Spieltag

1. FC Ingolstadt, 59 Punkte, Tordifferenz plus 22

2. 1. FC Kaiserslautern, 54 Punkte, Tordifferenz plus 17

3. Karlsruher SC, 52 Punkte, Tordifferenz plus 19

4. Darmstadt 98, 50 Punkte, Tordifferenz plus 16

5. RB Leipzig, 47 Punkte, Tordifferenz plus 12

34. Spieltag

1. FC Ingolstadt, 64 Punkte, Tordifferenz plus 21

2. Darmstadt 98, 59 Punkte, Tordifferenz plus 18

3. Karlsruher SC, 58 Punkte, Tordifferenz plus 20

4. 1. FC Kaiserslautern, 56 Punkte, Tordifferenz plus 14

5. RB Leipzig, 50 Punkte, Tordifferenz plus 8

Saison 2015/16

30. Spieltag

1. SC Freiburg, 63 Punkte, Tordifferenz plus 31

2. RB Leipzig, 62 Punkte, Tordifferenz plus 21

3. 1. FC Nürnberg, 56 Punkte, Tordifferenz plus 23

4. FC St. Pauli, 49 Punkte, Tordifferenz plus 6

5. VfL Bochum, 47 Punkte, Tordifferenz plus 16

34. Spieltag

1. SC Freiburg, 72 Punkte, Tordifferenz plus 36

2. RB Leipzig, 67 Punkte, Tordifferenz plus 22

3. 1. FC Nürnberg, 65 Punkte, Tordifferenz plus 27

4. FC St. Pauli, 53 Punkte, Tordifferenz plus 6

5. VfL Bochum, 51 Punkte, Tordifferenz plus 16

Saison 2016/17

30. Spieltag

1. VfB Stuttgart, 60 Punkte, Tordifferenz plus 20

2. Eintracht Braunschweig, 57 Punkte, Tordifferenz plus 16

3. Hannover 96, 57 Punkte, Tordifferenz plus 15

4. Union Berlin, 54 Punkte, Tordifferenz plus 13

5. Dynamo Dresden, 46 Punkte, Tordifferenz plus 9

34. Spieltag

1. VfB Stuttgart, 69 Punkte, Tordifferenz plus 26

2. Hannover 96, 67 Punkte, Tordifferenz plus 19

3. Eintracht Braunschweig, 66 Punkte, Tordifferenz plus 14

4. Union Berlin, 60 Punkte, Tordifferenz plus 12

5. Dynamo Dresden, 50 Punkte, Tordifferenz plus 7