Im ersten Testspiel des Winters unterliegt die U19 von Schalke 04 knapp dem Oberliga-Team der SG Wattenscheid 09. Bis kurz vor Schluss hatte S04 geführt.

Unter der Woche hatte Schalke 04 Talent Ayman Gulasi mit einem Profivertrag ausgestattet. Und auch beim ersten Testspiel des Jahres der U19 an diesem Sonntag rückte der 18-Jährige gleich in den Fokus: Der Australier mit türkischen Wurzeln brachte die A-Junioren gegen das Seniorenteam der SG Wattenscheid 09 früh in Führung.

Letztlich verlor Schalke die Partie aber noch. Kurz vor Schluss drehte Wattenscheids Emre Yesilova das Spiel per Elfmeter-Doppelpack in ein 2:1 aus Sicht des Westfalen-Oberligisten. Es war zugleich der Endstand.

Bei Schalke gab Winter-Zugang Bilal Dardari sein Debüt. Der erst 16-Jährige kam kürzlich aus Luxemburg nach Gelsenkirchen. Oberligist Wattenscheid testete derweil zwei Spieler: Neben Armend Likaj (vereinslos) in der ersten Hälfte durfte sich Steve Tunga nach Wiederanpfiff zeigen. Der vertragslose 27-Jährige hält sich derzeit an der Lohrheide fit, wo er schon zweimal unter Vertrag stand.

Nach der frühen Schalker Führung durch Gulasi blieb es lange beim 1:0. Erst in der Schlussphase meldete sich die SGW auf dem Spielberichtsbogen an. Zweimal gab es Elfmeter, zweimal verwandelte Yesilova (86., 89.). So drehte Wattenscheid die Partie innerhalb weniger Minuten und brachte den Vorsprung über die Zeit.

Für Wattenscheid war es der dritte Test der Vorbereitung. Zuvor gab es ein 2:5 und ein 2:2 gegen die Essener Niederrhein-Oberligisten Schonnebeck und ETB. In der Liga geht es am 2. Februar mit einem Heimspiel gegen die SG Finnentrop/Bamenohl los.

Derweil war es für Schalkes A-Junioren der erste Test auf dem Rasen. Auch die Königsblauen starten am 2. Februar in den Pflichtspielbetrieb, in der DFB-Nachwuchsliga gastiert dann der 1. FC Heidenheim in Gelsenkirchen.

Schalke erste Halbzeit: Siebeking, Thier, Numbisie, Zgorecki, Khadr, Ayhan, Ndiaye, Vozar, Wallentowitz, Dardari, Gulasi

Schalke zweite Halbzeit: Bodon - Westenberger, Katunda, Pfeiffer, Weber, Carus, Ivankin, Takoudjou Somolinos, Hidraoui Akachar, Tubic, Turay

Wattenscheid erste Halbzeit: Rexhäuser - Ould Seltana, Gabriel, Likaj, Pasche - Sindermann, Buckmaier, Firat - Nnaji, Duran, Kouonang

Wattenscheid zweite Halbzeit: Rexhäuser - Kaminski, Kacmaz, Gabriel, Sarli - Tunga, Lewicki, Renke - Yesilova, Broos, El Mansoury

Tore: 1:0 Gulasi (6.), 1:1 Yesilova (86.), 1:2 Yesilova (89.)