Kann Inanoglu wechselte im vergangenen Sommer vom MSV Duisburg zu Eintracht Frankfurt. Er performt. Nun folgte der Lohn.

Der 19-jährige Stürmer Kaan Inanoglu hat bei der der U21 von Eintracht Frankfurt seinen Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr verlängert. Das gab der Bundesligist offiziell bekannt.

Erst im zurückliegenden Sommer wechselte der im US-amerikanischen Dallas geborene türkische Junioren-Nationalspieler vom MSV Duisburg an den Main.

Seither stand der Angreifer in jedem der bisherigen 20 Regionalliga-Spiele auf dem Platz, 19 Partien absolvierte er von Beginn an und sammelte dabei von allen U21-Spielern die meisten Einsatzminuten (1.582). Mit sechs Treffern und drei Vorlagen ist Inanoglu aktuell sowohl bester Torschütze als auch Topscorer der Adlerträger. Auf seine Qualitäten kann die U21 nun auch langfristig zählen.

Nino Berndroth, Leiter der Frankfurter Kaderplanung U17 bis U21, sagt: "Kaan hat sich im Sommer ohne Anlaufschwierigkeiten hervorragend in die Mannschaft integriert und ist direkt zu einer wichtigen Stammkraft unserer U21 herangewachsen. Das zeigen nicht zuletzt seine Statistiken als Dauerbrenner und Topscorer. Kaan ist fleißig und lernwillig, in ihm steckt aber noch weiteres Potential, das wir fördern und fordern wollen. Wir freuen uns darauf, den gemeinsamen Weg fortzusetzen."

Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung ergänzt: "Mit seinen Leistungen in der Regionalliga und auch bei seinen bisherigen Teilnahmen am Profitraining hat Kaan unter Beweis gestellt, dass er im zurückliegenden Halbjahr eine gute Entwicklung genommen hat. Diese sehen wir aber noch nicht als abgeschlossen an und trauen ihm künftig weitere Entwicklungsschritte zu. Hierfür erhält er unsere volle Unterstützung."

Der 1,87-Meter große Stürmer kam in der Duisburger Drittliga-Abstiegssaison 2023/2024 zu sechs Einsätzen. Ein Drittliga-Tor blieb ihm verwehrt. Für die U19 der Zebras traf Inanoglu derweil in 15 Spielen 13 Mal ins Schwarze.