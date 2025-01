VfL Bochum: Riemann-Einsatz ändert nichts an der Rangfolge, Hecking mit Forderung an Boadu

Der VfL Bochum hat sich in der kurzen Winterpause neues Selbstvertrauen erarbeitet. Doch es gibt auch Schwächen, über die der Trainer spricht.

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat beide Testspiele am Sonntag für sich entscheiden können. Erst gab es ein 6:2 gegen den Regionalligisten Wuppertaler SV, dann ein 1:0 gegen Heracles Almelo.

Nach der Partie stellte sich VfL-Coach Dieter Hecking den Fragen der Medienvertreter.

Dieter Hecking sprach über ...

das erste Spiel gegen den WSV: "Es waren schwierige Bedingungen. Fußballerisch war das aber sehr ansehnlich. Zu den Toren haben wir noch viele Torchancen erspielt, das muss man erstmal schaffen gegen einen Regionalligisten. Unter dem Strich war es genau das, was wir wollten. Einige haben den Kopf rausgestreckt und sich gezeigt."

... den Einsatz von Torwart Manuel Riemann: „Er hat gespielt, das bedeutet jetzt nicht mehr und nicht weniger. Patrick Drewes ist die Nummer eins, Timo Horn die Nummer zwei. Er konnte sich nicht großartig auszeichnen. Einen Schuss hat er pariert, den er wohl auch halten muss. Beim Gegentor war es etwas unglücklich, da ist er kalt erwischt worden.“

... das zweite 2. Spiel gegen Almelo: "Anderer Gegner, besser Gegner, der uns voll gefordert hat. Bis auf eine Szene vor der Pause, die wir selber mit verursachen, haben wir nicht viel zugelassen. Vorne fehlte noch etwas die Gier, das Tor unbedingt machen zu wollen. Nach der Pause haben wir es über 44 Minuten sehr gut gemacht. Selber hatten wir zwei Pfostenschüsse. Wir haben insgesamt eine Schippe draufgelegt, am Ende hat uns Patrick Drewes den Sieg gesichert, das tut ihm auch mal gut. Bis auf die eine Szene war das defensiv sehr stabil."

... den Torschützen Myron Boadu gegen Almelo: "Er ist ein cleverer Stürmer, gerade in der Box. Wenn man ihn da in die Position bringt, kann er uns sehr helfen, Bei der Arbeit gegen den Ball muss er aber deutlich zulegen, wenn er Ansprüche stellen will."

... den Re-Start in Mainz in der Bundesliga: "Ich glaube, wir haben aus dem Heidenheim-Spiel sehr viel mitgenommen. Das hat man gemerkt, die Spielfreude ist da. Wir machen vieles besser, aber wir sehen erst nach Mainz, wie wir die kurze Zeit genutzt haben. Ich sehe aber ein stabiles Gebilde."

