Der 15. Bundesliga-Spieltag ist in vollem Gange, da sind die neuen Marktwerte gekommen. Ein BVB-Star legt kräftig zu.

Die neuen Marktwerte der Bundesliga haben einige Gewinner hervorgebracht. Jamie Gittens ist einer davon. Der BVB-Star wird jetzt mit 50 Millionen Euro - 15 Millionen mehr als vorher.

Gittens streicht die Belohnung für einen starken Saisonstart ein. 13 Scorer in 22 Spielen, in einer wechselhaften BVB-Mannschaft sticht er heraus.

Das ist der zweitgrößte Sprung im jüngsten Update von "transfermarkt.de". Mehr Plus machte nur Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt - von 40 auf 60 Millionen Euro.

An der Spitze stehen Florian Wirtz und Jamal Musiala, die nun je 140 Millionen Euro wert sind. Das Duo setzt auch in dieser Saison wieder Maßstäbe - auf dem Platz wie daneben.

Mit drei, respektive fünf Punkten, sollte der VfL Bochum nach dem Feuerzeug-Eklat bei Union Berlin einen Sieg zugesprochen bekommen, steht der Klub am Tabellenende der Fußball-Bundesliga. Die Experten von "transfermarkt.de" spiegeln das in gleich 14 Marktwert-Abwertungen.

Allein 1,5 Millionen Euro verliert Bernardo. Der Abwehrchef wurde von sieben Millionen Euro Marktwert auf 5,5 Millionen Euro herabgestuft. Damit ist er nach wie vor der wertvollste Spieler im Kader, hat aber einiges an Luft auf Myron Boadu verloren, der mit fünf Millionen Euro weiter auf Platz zwei rangiert.

Bernardo kommt gerade aus einer Verletzung zurück und ist einer der großen Hoffnungsträger, der die Abwehr gegen den 1. FC Heidenheim am Sonntag, 22. Dezember, 15:30 Uhr, stabilisieren soll.

"Wir wissen, wie wichtig es wäre, zu punkten. Wichtig ist aber auch, dass wir nicht zu verkopft und trotzdem mit einer gewissen Gelassenheit an die Sache ran zu gehen. Zu verkrampft ist auch nicht gut. Aber wir wissen natürlich schon, dass wir mit einem Sieg und – was auch immer am grünen Tisch passiert – wieder in Schlagdistanz sind", sagte VfL-Verteidiger Maximilian Wittek im Vorfeld.

Sein Marktwert ist unverändert bei zwei Millionen Euro stehen geblieben. Runter ging es dagegen auch für Dani de Wit, der eigentlich Kevin Stöger hätte beerben sollen. In diese Rolle wächst der Niederländer allerdings noch gar nicht hinein. Dementsprechend wurde er von fünf auf vier Millionen Euro herabgestuft.

Weitere Abwertungen (Spieler/Marktwert):

Ibrahima Sissoko/4,5 Millionen Euro

Matus Bero/3 Millionen Euro

Erhan Masovic/3 Millionen Euro

Moritz Broschinski/2,5 Millionen Euro

Felix Passlack/2 Millionen Euro

Ivan Ordets/1,8 Millionen Euro

Koji Miyoshi/1,8 Millionen Euro

Philipp Hofmann/1,5 Millionen Euro

Aliou Baldé/650.000 Euro

Noah Loosli/600.000 Euro

Agon Elezi/600.000 Euro

Timo Horn/500.000 Euro

Sollte der VfL Bochum gegen den 1. FC Heidenheim gewinnen, dürfte den Spielern das erstmal egal sein. Nach den Siegen von Holstein Kiel und dem FC St. Pauli am Samstag wäre ein Dreier noch wichtiger als ohnehin schon.