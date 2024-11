Nach seinem Wechsel von Schalke 04 zu Werder Bremen kam Keke Topp zuletzt immer besser in Fahrt. Jetzt wird das Sturm-Talent ausgebremst.

Dass er nach seinem Wechsel von Schalke 04 zu Werder Bremen noch Anpassungsprobleme in der Bundesliga habe, das gab Keke Topp vor einiger Zeit offen zu. Zuletzt schien sich der 20-Jährige zunehmend an das Niveau im Oberhaus zu gewöhnen. Umso bitterer für Topp und Bremen, dass der junge Stürmer eine längere Zwangspause einlegen muss.

Topp zog sich im Training ohne Gegnereinwirkung am Mittwoch eine Sprunggelenksverletzung zu. Die Diagnose: Riss des Syndesmosebandes, die Bremer rechnen damit, dass der Ex-Schalker bis Anfang Februar ausfallen wird. Am Freitag wird Topp operiert.

Demnach würde er den Endspurt vor der Winterpause und die ersten Partien des neuen Jahres verpassen. "Das ist extrem bitter für uns als Team, aber vor allem auch für Keke, war er doch auf einem sehr guten Weg", sagt Trainer Ole Werner. "Wir geben ihm die volle Unterstützung, damit der Rehaprozess möglichst schnell und erfolgreich verlaufen kann."

Nach seinem Sommer-Wechsel aus Gelsenkirchen nach Schalke erlebte Topp ein Traumdebüt für Werder. In der ersten Pokalrunde erzielte er beim 3:1 gegen Drittligist Energie Cottbus alle drei Treffer. In der Liga sammelte Topp bisher an allen Spieltagen Einsatzminuten - fast immer als Joker. Mit dem Tempo und der Körperlichkeit fremdelte er aber vor allem zu Beginn ein wenig.

"Das habe ich auch so ein bisschen unterschätzt, um ehrlich zu sein. Ich hätte nicht gedacht, dass der Unterschied dann so groß ist", sagte Topp Anfang September mit Blick auf die Gegenspieler, die ein "anderes Kaliber" als in der 2. Bundesliga mit Schalke seien.

Doch zuletzt ging es aufwärts: Beim 1:4 bei Borussia Mönchengladbach Anfang November erzielte der U20-Nationalstürmer seinen ersten Saisontreffer. Eine Woche darauf gegen Holstein Kiel lieferte er eine maßgeschneiderte Flanke, die Teamkollege Oliver Burke kurz vor Schluss zum 2:1-Siegtreffer verwandelte. Es war der zweite Scorerpunkt für Topp, der nach zehn Einwechslungen in Serie für seinen zweiten Startelfeinsatz in der Liga warb.

Aufgrund der Verletzung muss sich Topp vorerst aber gedulden.