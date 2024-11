Die Auswärtsmisere von Borussia Dortmund setzt sich auch in Mainz fort. Neben dem Spiel verliert der BVB auch Abwehrspieler Can.

Borussia Dortmund bleibt ein gerngesehener Gast auf fremden Plätzen und hat den nächsten sportlichen Rückschlag in der Fußball-Bundesliga kassiert. Der Champions-League-Teilnehmer unterlag in Unterzahl beim FSV Mainz 05 mit 1:3 (1:2) und wartet weiter auf den ersten Saison-Auswärtssieg.

Neben dem Spiel verlor der BVB auch noch Nationalspieler Emre Can, der in der 27. Minute wegen eines groben Foulspiels die Rote Karte sah.

Vor 33.000 Zuschauern erzielten Jae-Sung Lee (36.), Jonathan Burkardt (45.+3) und Paul Nebel (54.) die Tore für die Mainzer, die dank des ersten Heimsiegs in dieser Spielzeit mit 13 Punkten ins Tabellenmittelfeld vorrückten. Für Dortmund traf Serhou Guirassy (40.) per Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Durch die vierte Saison-Pleite fiel das Team von Trainer Nuri Sahin, der weiter in die Kritik geraten dürfte, mit 16 Zählern auf Platz sieben zurück.

Julian Brandt sagte bei "Sky": "Ich glaube schon, dass wir unsere Energie mit voller Kapelle ins Stadion hätten bringen können. Aber das war von Emre Can nicht absichtlich. Er wird selbst wissen, dass er da vorsichtiger sein muss. Ich bin aber nicht in der Lage, um da auf ihn draufzuhauen. Er wird selber angefressen sein. Wir haben wegen Emre die Tore nicht kassiert, es hat es aber nicht einfacher gemacht."





Zur Auswärtsschwäche - sechste Niederlage wettbewerbsübergreifend in Folge - meinte BVB-Mittelfeldspieler Brandt: "Wir sind mittlerweile ein bisschen in so einem Strudel gefangen. Uns helfen nur Erfolgserlebnisse. Wir wollten die Woche nach den Siegen gegen Leipzig und Graz eigentlich perfekt machen. Wir sind aber auf extreme Mainzer Gegenwehr geraten. Aber damit haben wir auch gerechnet. Wir haben zu viele individuelle Fehler begangen. Und dann ist Mainz einfach auch zu gut."

Die Statistik zum Spiel

Mainz: Zentner - da Costa (80. Widmer), Bell, Kohr - Caci, Sano, Amiri, Mwene - Nebel (85. Hong), Lee (90. Sieb) - Burkardt (90. Onisiwo)

Dortmund: Meyer - Groß, Can, Schlotterbeck, Ryerson (74. Kabar) - Nmecha (59. Lührs) - Beier (59. Malen), Sabitzer, Brandt (74. Campbell), Gittens (59. Couto) - Guirassy

Schiedsrichter: Florian Badstübner (Nürnberg)

Tore: 1:0 Lee (36.), 1:1 Guirassy (40., Foulelfmeter), 2:1 Burkardt (45.+3), 3:1 Nebel (54.)

Gelbe Karten: Nebel (2), Kohr, Zentner - Schlotterbeck (2)

Rote Karte: / - Can

Zuschauer: 33.000 (ausverkauft)