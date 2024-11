Das Topspiel des 9. Spieltags in der Fußball-Bundesliga lautet Borussia Dortmund gegen RB Leipzig (Samstag, 2. November, 18.30 Uhr).

Ausgerechnet bei Borussia Dortmund wird Marco Rose sein RB-Jubiläum feiern. Rose, der einst auch beim BVB arbeitete und die Westfalen in 46 Pflichtspielen führte, bestreitet am Samstag (2. November, 18.30 Uhr) im Signal-Iduna-Park sein 100. Spiel als Coach von RB Leipzig.

"Das ist schon eine ordentliche Zahl. Als Leipziger sein 100. Spiel für einen Leipziger Bundesligisten zu machen mit den Dingen, die wir in den über zwei Jahren alle gemeinsam erlebt haben, macht mich schon ein Stück weit stolz. Ich sage immer wieder, dass ich diese Stadt liebe und die Menschen hier mag. Ich bin sehr gerne im Verein, ich habe die Menschen schätzen und lieben gelernt. Ich hätte nichts dagegen, wenn nach der Hundert noch ein paar Spiele dazukommen", sagte der 48-jährige Rose.

In Dortmund wird der gebürtige Leipziger auf die zuletzt verletzten Nicolas Seiwald und Assan Ouedraogo, die wieder ins Teamtraining integriert sind, zurückgreifen können. Sie werden auf jeden Fall im RB-Kader stehen. Der Einsatz von Lois Openda steht noch auf der Kippe. Derweil werden Xavi Simons, David Raum (beide Bänderverletzung) und Xaver Schlager (Kreuzbandriss) noch lange fehlen.

Leipzig ist Zweiter, Dortmund Achter: eigentlich ein klares Ding - oder Marco Rose? Das sieht der RBL-Coach natürlich komplett anders und lobt die kriselnde Mannschaft von BVB-Trainer Nuri Sahin.

"Wir schauen auf das, was uns der Gegner anbietet. Wir wissen, dass es beim BVB immer eine spezielle und schwierige Aufgabe ist. Aber sie ist auch schön und herausfordernd. Dortmund hat trotz ausbleibender Ergebnisse in der letzten Woche eine hohe individuelle Qualität mit dem Ball und gegen den Ball. Sie haben eine klare Idee und auf beiden Flügeln mächtig Tempo. Zudem ist Serhou Guirassy ein absoluter Top-Stürmer. Aber wir haben in der Bundesliga eine hervorragende Form und Ergebnisse im Rücken. Wir sind grundsätzlich gut drauf und haben Selbstvertrauen. Und das wollen wir mitnehmen in das Spiel. Wir wollen mit Überzeugung spielen, mit Vertrauen und viel Energie."