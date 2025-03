Der FC Schalke 04 hat im Sommer viel Geld für Assan Ouédraogo bekommen. In Leipzig ist er bisher aber vor allem verletzt. Jetzt soll er sich ran kämpfen.

Assan Ouédraogo sollte bei RB Leipzig den nächsten Schritt gehen, nachdem er dem FC Schalke 04 viel Freude bereitet hat. Gelegenheiten gäbe es, schließlich haben die Sachsen immer wieder Verletzungsprobleme. Ouédraogo unglücklicherweise aber auch.

38 Spiele hat der 18 Jahre alte, zentrale Mittelfeldspieler in dieser Saison bereits verpasst. Nachdem ihn eine Knieverletzung ausgebremst hatte, kämpft er sich aktuell von einer Oberschenkelverletzung zurück.

Nun macht sein Trainer Marco Rose aber Hoffnung. "Assan wird nach seiner schweren Verletzung ab nächster Woche wieder viel mit der Mannschaft trainieren", sagte er auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am Freitag.

Auch wenn er in dieser Saison keine ernsthafte Option für RB mehr sein dürfte, sind das sehr gute Nachrichten für alle Beteiligten. Vor allem für Ouédraogo selbst, der in seiner noch jungen Karriere schon sehr viel Pech hatte.

Schalke kassierte für Ouédraogo rund zehn Millionen Euro

Bei den Sachsen hatte Ouédraogo Anfang Juni einen Vertrag bis Sommer 2029 unterschrieben. S04 kassierte im Gegenzug via Ausstiegsklausel rund zehn Millionen Euro. Für seine zehn Jahre auf Schalke sei er "sehr dankbar", so der Offensivspieler. "Alles, was ich bisher im Fußball gelernt habe, habe ich auf Schalke gelernt und ich bin sehr dankbar für diese Zeit."

Trotz seiner Wertschätzung für die Gelsenkirchener, traute sich Ouédraogo zu, "die nächste spannende Herausforderung anzunehmen". Er sagte: "Wir haben gemeinsam viel vor in den kommenden Jahren. Nun ist es für mich am wichtigsten, anzukommen und meine Leistung auf dem Platz zu zeigen."

Der in Mülheim an der Ruhr geborene Ouédraogo wechselte schon als Achtjähriger in die Schalker Knappenschmiede und durchlief seit 2014 sämtliche Jugendmannschaften des Klubs. Im Juli 2023 debütierte er als 17-Jähriger unter Trainer Thomas Reis in der 2. Bundesliga (beim 3:5 in Hamburg). Seitdem war der U17-Weltmeister auf Schalke Stammkraft, wurde im Laufe der Saison 2023/24 allerdings von Verletzungen ausgebremst.