In der Fußball-Bundesliga gibt es einen Trainerwechsel: Marco Rose muss bei RB Leipzig gehen.

Mit Beginn der heißen Saisonphase gibt es einen Trainerwechsel in der Bundesliga. RB Leipzig trennt sich von Marco Rose. Er wurde freigestellt, das teilten die Sachsen an diesem Sonntagmorgen mit - einen Tag nach dem 0:1 gegen Borussia Mönchengladbach. Mit ihm müssen die Co-Trainer Alexander Zickler, Marco Kurth und Frank Geideck sowie Lizenzspieler-Leiter Frank Aehlig gehen. Wer die Nachfolge übernimmt, ist noch nicht klar. Das möchte der Verein in Kürze bekanntgeben.

"Wir haben sehr lange an die Konstellation mit Marco und seinem Team geglaubt und bis zuletzt alles versucht, gemeinsam die Trendwende zu schaffen", wird Marcel Schäfer, Geschäftsführer-Sport, in einer Klubmitteilung zitiert.

Schäfer weiter: "Angesichts der Entwicklung und der ausbleibenden Ergebnisse sind wir allerdings fest davon überzeugt, dass wir für die verbleibenden Spiele einen neuen Impuls benötigen, um unsere Saisonziele zu erreichen. Wir möchten uns bei Marco und seinem Trainerteam für die letzten zweieinhalb Jahre, die gemeinsamen Erfolge und den Einsatz für unseren Club bedanken."

Der 48-Jährige war im Laufe dieser Saison mehrfach in die Kritik geraten. Als Tabellensechster kämpft Leipzig aktuell um die Qualifikation zur Champions League. Nach nur zwei Siegen aus den vergangenen elf Partien in der Bundesliga zogen die Verantwortlichen nun die Reißleine. Dazu war Leipzig krachend in der Champions League gescheitert (Aus in der Ligaphase auf Platz 32). Allerdings hatte Rose den Klub ins Pokal-Halbfinale geführt, wo er am Mittwochabend (20.45 Uhr) auf den VfB Stuttgart trifft.

Der gebürtige Leipziger kommt nach 125 Pflichtspielen mit RB auf einen Schnitt von 1,86 Punkten pro Partie. 2023 gewann er mit Leipzig den DFB-Pokal. Nach dem VfL Bochum, der TSG Hoffenheim, Union Berlin und Roses Ex-Klub Borussia Dortmund ist Leipzig der fünfte Bundesligist, der sich in dieser Saison von seinem Trainer trennt.