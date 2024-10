Die Freude und Erleichterung beim FC Augsburg über das DFB-Pokal-Weiterkommen gegen den FC Schalke 04 war groß.

Auch wenn der FC Schalke 04 aktuell ein kriselnder Zweitligist ist, ist der Respekt vor dem S04 in Fußball-Deutschland immer noch sehr groß. So auch beim FC Augsburg.

Die Bayern waren sehr glücklich und erleichtert, dass man durch einen 3:0-Sieg über das große Schalke in das DFB-Pokal-Achtelfinale eingezogen ist.

"Mit der ersten Halbzeit war ich sehr zufrieden und bin mit einem guten Gefühl in die Kabine gegangen. Wir wollten genauso weitermachen, das Spiel kontrollieren und Tore nachlegen, um das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Von einem Großteil der zweiten Halbzeit war ich dann aber enttäuscht. Wir waren nicht gut mit dem Ball, nicht in den Zweikämpfen, und holen so den Gegner zurück ins Spiel. Heute gab es bloß das Ziel, in die nächste Runde zu kommen und der verdiente Sieg freut mich, aber wie wir nach der Pause gespielt haben, war nicht das, was ich mir erhofft habe", sagte Jess Thorup auf der Pressekonferenz.

FCA-Mittelfeldspieler Elvis Rexhbecaj, der einst auch das Trikot des VfL Bochum trug, pflichtete seinem Trainer bei und meinte gegenüber den FCA-Vereinsmedien: "Wir sind weiter, damit kann man zufrieden sein. Die erste Halbzeit war sehr gut, wir haben Schalke eigentlich gar nicht ins Spiel kommen lassen. Nach der Pause hat man gemerkt, dass das Spiel gegen Dortmund viel Kraft gekostet hat. Auch wenn Schalke dadurch dann besser ins Spiel gekommen ist, haben wir es zum Ende hin wieder gut gemacht und letztlich auch verdient gewonnen."





Nach den Siegen über Borussia Dortmund in der Bundesliga und dem FC Schalke 04 im DFB-Pokal will der FCA in der Liga beim VfL Wolfsburg mit einem weiteren Erfolg seine Siegesserie verlängern.

Keven Schlottberbeck, wie Rexhbecaj auch ein Ex-Bochumer, bilanzierte nach dem 3:0 über Schalke: "Wir haben eine gute bis sehr gute erste Halbzeit gespielt, in der zweiten Hälfte kam dann Schalke besser ins Spiel und hat uns in unsere eigene Hälfte gedrängt. Es war das oberste Ziel weiterzukommen, das haben wir geschafft. Wir hätten das Spiel auch früher entscheiden können, spielen aber die Konter nicht genau genug aus, so steht am Ende trotzdem ein 3:0. So soll es weitergehen, in Wolfsburg wollen wir die perfekte Woche abrunden."