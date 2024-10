Keke Topp wechselte im vergangenen Sommer vom S04 zurück zu Werder Bremen. Nun hat er erzählt, wie ihm sein ehemaliger Trainer Mike Büskens in seinem schwersten Moment zur Seite stand.

Keke Topp und Mike Büskens verbindet eine lange Geschichte. Als Co-Trainer der U16-Nationalmannschaft traf Schalkes Urgestein erstmals auf den nun wieder für Werder Bremen spielenden Stürmer.

Nach Topps Wechsel zur U19 des FC Schalke 04 kreuzten sich die Wege erneut. In Gelsenkirchen reifte Topp unter Norbert Elgert zu einem Profispieler. Immer eng an seiner Seite: Mike Büskens, der sich zunächst als Co-Trainer, dann als Aufstiegstrainer und wieder als Assistenztrainer mit Verbindungsfunktion zu den Talenten aus der Knappenschmiede beim S04 auch ein ganz besonders enges Verhältnis zu Keke Topp aufbaute.

Büskens begleitete aber nicht nur den sportlichen Weg des in Bremervörde geborenen Talents bis in die Bundesliga, sondern stand ihm auch im schwersten Moment seines Lebens zur Seite. Das offenbarte Topp nun in einem Interview mit "sky". In dem Format "Meine Geschichte - das Leben von Keke Topp" sprach der im Sommer wieder zum SV Werder Bremen gewechselte Stürmer auch über den Tod seiner Mutter.

Büskens sei - neben der Förderung durch Norbert Elgert bei der Schalker U19 - während seiner drei Jahre auf Schalke zu einem seiner engsten Vertrauten geworden, dem er viel zu verdanken habe. "Was ich zum Beispiel nie vergessen werde, ist, dass er bei der Beerdigung meiner Mutter auch kam", sagte Topp. "Wir hatten eigentlich Training bei Schalke. Er ist aber morgens drei Stunden hierhergefahren, um dann kurz zwei Minuten nach der Beerdigung mit mir zu reden und ist wieder drei Stunden zurückgefahren. Und das war ein besonderer Moment, wo meine ganze Familie ihm verdammt dankbar ist, weshalb er hier immer offene Türen hat. Für ihn würde ich durchs Feuer gehen", erklärte Topp, der inzwischen mit seinem Vater wieder in seinem Elternhaus lebt.

Dann rief Topp bei Mike Büskens an und sprach kurz mit dem seit dem Ende der vergangenen Saison nicht mehr bei den Knappen angestellten Schalke-Idol. "Auch, wenn es ein trauriger Moment war, war es auch ein wichtiger Moment", sagte Büskens in dem Video-Anruf. "Man ist nicht nur Trainer, sondern man steht in guten wie in schlechten Zeiten zusammen. Und von daher war es für mich normal, dass ich diesen schwierigen Moment mit dir teile."

Keke Topp, der sein Bundesligadebüt auf Schalke feierte, kommt inzwischen auf insgesamt fünf Bundesligaspiele. Mit nur 19 Jahren musste er im vergangenen Jahr den Tod seiner Mutter verkraften.