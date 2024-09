In der vergangenen Saison haben wir viel über Kaan Inanoglu geschrieben. Ein einstiges Talent des MSV Duisburg, das schon bald Bundesliga-Luft schnuppern könnte.

Im Sommer 2023 wechselte Kaan Inanoglu aus den USA zum MSV Duisburg. In der U19 zündete der Türke und erzielte satte 13 Treffer in 15 Einsätzen.

Seine Leistungen in der Junioren-Bundesliga blieben natürlich auch den ehemaligen MSV-Cheftrainern Boris Schommers und später Uwe Schubert nicht verwehrt. Sechs Einsätze verbuchte der 19-jährige Stürmer in der 3. Liga. Doch Inanoglu konnte dabei keine so großen Akzente wie in der U19 setzen. Insgesamt bekam er nur 194 Spielminuten, in denen er keinen Treffer erzielen konnte.

Der MSV stieg in die Regionalliga ab und der türkische U19-Nationalspieler verließ Duisburg-Meiderich Richtung Frankfurt am Main. Die U21 der Eintracht sicherte sich die Dienste des talentierten Angreifers.

In der Regionalliga Südwest ist Inanoglu ein fester Bestandteil im Eintracht-II-Team und erzielte zwei Treffer in sieben Einsätzen. Aber nicht nur das: Seine Leistungen sind beständig gut. Und nun folgte auch der Lohn.

Es ist natürlich eine große Ehre für mich, am Training der Profis teilnehmen zu dürfen. Vor einem Jahr hätte ich mir das nicht erträumt, mit Spielern wie Götze, Dahoud oder Marmoush auf dem Platz zu stehen Kaan Inanoglu

Schon während der Länderspielpause, aber auch in dieser Woche (seit Montag, 16. September), durfte und darf Inanoglu unter Eintracht-Cheftrainer Dino Toppmöller trainieren.

"Es ist natürlich eine große Ehre für mich, am Training der Profis teilnehmen zu dürfen. Vor einem Jahr hätte ich mir das nicht erträumt, mit Spielern wie Götze, Dahoud oder Marmoush auf dem Platz zu stehen und von ihnen lernen zu können. Das Gelernte will ich dann auch im Bestfall in der U21 umsetzen", erklärt Inanoglu gegenüber RevierSport.

Sein Berater, Sercan Güvenisik, ist vom Talent und Weg seines Schützlings überzeugt. Früher oder später werde sich der 1,87 Meter große Angreifer im Profifußball durchsetzen, meint Ex-Profi Güvenisik. Dieser weiß, wovon er spricht. Immerhin spielte er einst in der MLS mit Superstars wie Thierry Henry und David Beckham zusammen.

Zu Inanoglus Situation sagt "Güve": "Natürlich ist es sehr erfreulich, dass Kaan bereits bei den Profis teilnehmen darf. Das wünscht sich jeder Spieler, der für eine U-Mannschaft spielt. Dass es jetzt schneller passiert als wir es erwartet haben, ist umso schöner. Aber der Fokus bei Kaan liegt ganz klar auf der U21-Mannschaft - alles andere ist im Moment ein schöner Bonus für den Jungen."