0:1 in Regensburg, 0:1 in Leipzig und 0:2 gegen Mönchengladbach: Der VfL Bochum hat einen Fehlstart in die Saison 2024/2025 hingelegt. Der Kapitän warnt jetzt schon.

Wieder kein Tor und wieder eine Niederlage: Die ersten drei Pflichtspiele des VfL Bochum in 2024/2025 gingen in die Hose. Auch wenn die Leistungen durchaus in Ordnung waren, kann der VfL am Ende auf nichts Zählbares verweisen. Dementsprechend geknickt war auch Anthony Losilla nach dem 0:2 gegen Borussia Mönchengladbach. "Als VfL Bochum geben wir nie auf. Aber wir müssen natürlich reagieren und anders aus der Länderspielpause kommen. Wenn man nach zwei Spielen null Punkte hat und im DFB-Pokal ausgeschieden ist, dann kann es gefährlich werden. Wir müssen diese Phase ohne Sieg und Tor beenden", sagte der Kapitän bei "Sky". Warum es gegen Gladbach die nächste Niederlage gab, versuchte der 38-Jährige zu erklären. So richtig schien Losilla aber auch nicht zu wissen, woran es lag - er meinte: "Wir haben viele neue Spieler, ein neues Trainerteam: Das braucht Zeit, das ist ein langer Prozess. Aber leider haben wir keine Zeit. Wir haben gegen eine starke Gladbacher Mannschaft gespielt. Sie haben Lösungen gegen unser Pressing gefunden und uns in Schwierigkeiten gebracht. Wir müssen das Ganze jetzt gut analysieren und es schon gegen Freiburg besser machen."

Ganz anders war die Stimmung natürlich auf Seiten der Borussia. Nach der Niederlage gegen Bayer Leverkusen feierte der VfL vom Niederrhein den ersten Saisonsieg. Und das am 29. Geburtstag von Tim Kleindienst. "Dass wir gewinnen und ich noch treffe und das alles an meinen Geburtstag - einfach geil!" Ähnlich gut gelaunt war auch Kevin Stöger, der an seine alte Wirkungsstätte kam. Er sagte: "Es war relativ normal. Da bin ich Profi genug. Es war eine schöne Rückkehr. Ich komme demnächst gerne als Zuschauer und Fan hierhin." Und das Spiel? Stöger: "Ich wusste wie Bochum spielt. Lange Bälle, zweite Bälle, das versuchen sie immer. Am Anfang hatten wir ein bisschen Probleme, aber danach haben wir das gut gemacht. Es war ein gelungener Tag."

