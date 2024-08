Sieg- und torlos nach drei Pflichtspielen: Der VfL Bochum hat zum Start in die neue Saison noch Sand im Getriebe. Auch "anne Castroper" läuft es noch nicht.

Peter Zeidler muss auch nach dem ersten Heimspiel auf seine Sieg-Premiere als Trainer des VfL Bochum warten. Gegen Borussia Mönchengladbach blieb der VfL auch im dritten Pflichtspiel torlos und verlor mit 0:2 (0:0).

Nach einer guten Leistung zum Ligastart bei RB Leipzig (0:1) wechselte Zeidler in seiner Startelf gegen die Borussia nur einmal: Neuzugang Dani de Wit begann nach abgesessener Sperre auf der Zehn, für ihn rückte Lukas Daschner auf die Bank. Auf der anderen Seite stand Kevin Stöger an seiner alten Wirkungsstätte in der Gladbacher Startelf.

Nach fast exakt einer Minute hatten die Zuschauer an der Castroper dann auch was zu sehen: Nach einem weiten Einwurf von Matus Bero setzte Erhan Masovic gleich mal zum Fallrückzieher an, der Ball landete von der Strafraumkante allerdings in die Arme von Jonas Omlin. Insgesamt begann der VfL mutig, aber Philipp Hofmann (16.) verfehlte einen Drehschuss.

Die Anfangsschwierigkeiten überwunden, fand auch der Gast besser in die Partie. Angeführt von Kevin Stöger, der mit einer Doppelchance scheiterte (25./26.), erhöhte die Borussia Tempo und Druck. Aber der VfL Bochum stemmte sich gegen die immer stärkeren Fohlen und verhinderte zumindest klare Torchancen. So ging es torlos in die Kabinen.

Schema: VfL Bochum: Drewes - Wittek, Masovic, Medic (81. Oermann), Passlack – Sissoko (81. Pannewig) – Losilla (46. Boadu), Bero - de Wit – Broschinski (46. Baldé), Hofmann (65. Daschner). Mönchengladbach: Omlin - Netz, Elvedi, Itakura, Scally - Weigl, Sander (68. Reitz) – Plea (68. Hack), Stöger, Honorat (82. Ngoumou) – Kleindienst (82. Cvancara). Tore: 1:0 Kleindienst (67.), 2:0 Honorat (78.) Schiedsrichter: Sören Storks. Gelbe Karten: Pannewig / -

Zur zweiten Hälfte reagierte Zeidler und brachte mit Myron Boadu und Aliou Baldé zwei neue Offensivkräfte. Und beide machten direkt auf sich aufmerksam, der Abschluss von Baldé (47.) geriet dabei deutlich gefährlicher als Boadus Versuch eine Minute später. Beide verfehlten das Tor rechts.

Auf der anderen Seite zappelte der Ball dann bald im Netz – doch beim Treffer von Franck Honorat stand Vorlagengeber Tim Kleindienst im Abseits, die Fahne ging zurecht hoch (52.). Doch die Borussia hatte dennoch Lunte gerochen, und der VfL konnte sich beim Aluminium bedanken, das gegen Honorats Abschluss aus spitzem Winkel rettete, den Nachschuss setzte Philipp Sander ans Außennetz (55.).





Baldé fand Hofmann mit einer Flanke, der Angreifer, der nach dieser ausgewechselt wurde, war aber zu überrascht und konnte seinen Kopfball nicht aufs Tor bringen. Das bestraften die Gäste dann ebenso wie das zu lasche Pressing des VfL: aus dem eigenen Strafraum heraus kombinierte sich die Borussia bis vor das Tor von Drewes, der gegen den Kopfball des komplett blanken Kleindienst chancenlos war – das 1:0 für die Gäste (67.).

Und fast hätte Weigl das 2:0 kurz darauf nachgelegt und für die Vorentscheidung gesorgt, aber Drewes lenkte den Abschluss des Gladbachers zur Ecke (72.). Die Vorentscheidung besorgte dann Honorat, der auffälligste Mann auf dem Platz wurde von Kleindienst mustergültig bediente den Franzosen, der locker einschob (78.).

Aufgeben wollte sich der VfL nicht, traf nach einem schönen Schuss von Wittek noch den Pfosten (84.) - aber ein Treffer wollte nicht mehr gelingen.