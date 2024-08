Die U19 von Rot-Weiss Essen hat das Derby gegen den Nachwuchs des FC Schalke 04 mit 1:4 verloren. Trainer Simon Hohenberg ärgerte sich über die Standard-Gegentore.

Am fünften Spieltag der U19 DFB-Nachwuchsliga reichten dem FC Schalke 04 nur sechs Minuten, um das Nachwuchs-Derby gegen Rot-Weiss Essen für sich zu entscheiden. Zwar steht auf dem Papier am Ende ein deutlicher 4:1-Sieg, doch wo sich beide Trainer einig waren: Den Spielverlauf spiegelte das Ergebnis nicht wirklich richtig wider.

"Die erste halbe Stunde verlief ziemlich ereignisarm. Wir standen sehr kompakt, hatten einen guten Zugriff und waren bis zum letzten Drittel immer mal wieder gefährlich“, analysierte RWE-Coach Simon Hohenberg. Ab der 35. Minute zündete Königsblau dann überfallartig den Offensiv-Turbo: Mika Wallentowitz nach Ecke (35.), Luca Vozar per Freistoß (39.) und erneut Wallentowitz mit einem ansatzlosen Abschluss in der Box (41.) stellten in Windeseile auf 3:0 für den S04.

„Das hat uns komplett den Zahn gezogen. Die Anzahl an Gegentoren in dieser kurzen Zeit sind natürlich brutal bitter“, stellte Hohenberg fest. Doch auch die Pause sollte den Schalker Lauf zunächst nicht stoppen. Kaum die Seiten gewechselt, traf Zaid Amoussou-Tchibara zum 4:0 - wieder ist ein Eckball vorausgegangen (46.). Zur Freude von S04-Jugendtrainer Norbert Elgert: „Die Standardtore waren der Dosenöffner für uns. Der Kollege aus Essen wird sich darüber ärgern, ich als Trainer von Schalke bin darüber natürlich glücklich.“

Rot-Weiss Essen U19: Gerres - Rogasik (68. Bittner), Jurisic, Schulte-Kellinghaus (62. Nwofor), Youbi - Karatzidis (68. Pirnal), Elhankouri (62. Dzhelilov) - Barry (55. Acurero), Kaya, Friessner Montas (55. Chen) - Berzen Gerres - Rogasik (68. Bittner), Jurisic, Schulte-Kellinghaus (62. Nwofor), Youbi - Karatzidis (68. Pirnal), Elhankouri (62. Dzhelilov) - Barry (55. Acurero), Kaya, Friessner Montas (55. Chen) - Berzen FC Schalke 04 U19: Siebeking - Thier, Khadr, Zgorecki, Turay - Pfeiffer (68. Somolinos), Vozar - Gulasi (86. Sayman), Karaca (25. Diawara), Amoussou-Tchibara (86. Numbisie) - Wallentowitz (86. Carus) Schiedsrichter: Nils Leichert Zuschauer: 200 Tore: 0:1 Wallentowitz (35.), 0:2 Vozar (39.), 0:3 Wallentowitz (41.) 0:4 Amoussou-Tchibara (46.), 1:4 Berzen (60. / Foulelfmeter)

Wie es der 67-Jährige bereits ahnte: Drei Standards, die über die eigene Linie gingen, kostete die Essener rund um Coach Hohenberg nicht nur dringend benötigte Punkte, sondern vermiesten auch die Laune: „Dass so das Spiel entschieden wurde, wurmt mich. Drei Gegentore nach Ecke oder Freistoß - das darfst du dir gegen diesen Gegner nicht erlauben“, stellte er fest.

Umso ärgerlicher: Ähnlich wie die Anfangsphase gestaltete sich die zweite Halbzeit eigentlich ziemlich ausgeglichen. Aus dem Spiel heraus ließ RWE nicht viel zu. Ein verwandelter Foulelfmeter von RWE-U19-Kapitän Ben Berzen zum 1:4 (60.) setzte ergebnistechnisch schließlich den Schlusspunkt.

„Hintenraus haben wir nicht unverdient verloren. Trotzdem habe ich es wesentlich knapper gesehen als es das Ergebnis aussagt. Das ist aber auch Teil des Prozesses. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir uns mit ähnlichen Gesamtleistungen in den nächsten Wochen belohnen werden“, zeigte sich Hohenberg zuversichtlich.

Und auch Elgert sprach dem Gegenüber Mut zu, lobte einen unangenehmen Gegner: „Körperlich war das ziemlich intensiv. Das ist eine nicht zu unterschätzende Mannschaft, die ihre Mentalität unter Beweis gestellt hat. Aktuell haben sie nur keinen guten Lauf. Insgesamt haben wir verdient gewonnen, aber in der Höhe hätte es auch genauso gut 2:1 oder 3:2 ausgehen können. Auch, weil bei uns sieben Mann fehlten, bin ich auf jeden Fall zufrieden."

Kommende Woche geht es im Juniorenbereich mit DFB-Pokalspielen weiter. Der FC Schalke 04 tritt beim FC Carl Zeiss Jena an (01.09., 11:00 Uhr), RWE bekommt Besuch aus der Hauptstadt. Das K.o.-Spiel gegen Hertha BSC Berlin steigt bereits am Samstag (31.08., 11:00 Uhr).