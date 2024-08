Der VfL Bochum ist als einer der wenigen Favoriten bereits aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Im vergangenen Jahrzehnt gab es die ein oder andere Überraschung auf Kosten des VfL.

Ja, unter all den Losen, die im "Amateurtopf" lagen, zählt der SSV Jahn Regensburg zu den unangenehmsten.

Der VfL Bochum musste am Sonntag nach Bayern reisen - und flog mit 0:1 raus.

In den vergangenen zehn Jahren war der VfL stets im DFB-Pokal dabei und musste schon einigen Underdogs auf dem Weg in Runde zwei den Vortritt lassen.

Eine Übersicht.

Saison 2024/25: SSV Jahn Regensburg - VfL Bochum 1:0

Gegen den Zweitliga-Aufsteiger hatte der VfL eigentlich genügend Chancen, wusste die jedoch nicht zu nutzen. Stattdessen schlug in der 70. Minute Florian Ballas zu, schoss nach einigem Chaos und mit Hilfe der Torlatte ein. Der VfL bekam das nicht mehr korrigiert und schied in Runde eins aus.

Saison 2023/24: Arminia Bielefeld - VfL Bochum 6:3 n.E.

Arminia Bielefeld war gerade in die 3. Liga abgestiegen und empfing mit dem VfL einen Gegner, der auf dem Papier zwei Jahre zuvor noch auf Augenhöhe war. Doch die Realität hieß eben nicht mehr Bundesliga. Nicklas Shipnoski (25.) und Merveille Biankadi (29.) schossen den Underdog dennoch schnell in Front, die Alm bebte.

An diesem Tag war jedoch die Nachspielzeit der Freund des VfL Bochum. Sowohl Takuma Asano (45.+2) als auch Simon Zoller (90.+1) trafen spät in beiden Halbzeiten, sodass es der VfL Bochum in die Verlängerung und schließlich ins Elfmeterschießen schaffte. Weil da, nach Fehlschüssen von Philipp Hofmann und Kevin Stöger, aber nur Erhan Masovic traf, war in Runde eins Schluss.

Saison 2022/23: Viktoria Berlin - VfL Bochum 0:3

Saison 2021/22: Wuppertaler SV - VfL Bochum 1:3 n.V.

Saison 2020/21: FV Engers 07 - VfL Bochum 0:3

Saison 2019/20: KSV Baunatal - VfL Bochum 2:3

Saison 2018/19: SC Weiche Flensburg - VfL Bochum 1:0

Als Zweitligist war der VfL Bochum nahe der deutsch-dänischen Grenze zu Gast - beim Regionalliga-Nord-Vertreter SC Weiche Flensburg. Aus der heutigen Mannschaft war damals schon Anthony Losilla in der Startelf, gemeinsam mit Vitaly Janelt, Tom Weilandt und Silvere Ganvoula.

Während der VfL allerdings erfolglos blieb, traf Kevin Schulz nach 34 Minuten zum am Ende goldenen Tor des Tages. Flensburg zog in Runde zwei ein, in Bochum machten sie lange Gesichter.

Saison 2017/18: FC Nöttingen - VfL Bochum 2:5

Saison 2016/17: FC Astoria Walldorf - VfL Bochum 4:3 n.V.

Dass sich der VfL Bochum beim Regionalliga-Südwest-Vertreter so schwertun würde, hätten wohl nicht viele gedacht. Fakt ist aber, dass Walldorf schon nach sechs Minuten durch Nicolai Groß in Führung ging.

Marco Stiepermann beantwortete das zwar mit dem zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (22.), doch Astoria legte in Person von Marcel Carl (55.) das 2:1 nach. Den Ausgleich des VfL Bochum besorgte zehn Minuten später ein gewisser Kevin Stöger, sodass es in die Verlängerung ging.

Da war abermals der Regionalligist am Zug. Marcus Meyer (95.) und Steffen Straub (107.), stellten auf 4:2. Davon konnte sich der damalige Zweitligist aus Bochum nicht mehr erholen. Stöger brachte den VfL zwar nochmal auf 3:4 ran (117.), am Ende stand jedoch das Aus.

Saison 2015/16: FSV Salmrohr - VfL Bochum 0:5

Saison 2014/15: VfL Bochum - VfB Stuttgart 2:0