Beim VfL Bochum hat er den Durchbruch geschafft, jetzt soll er in die Bundesliga zurückkommen: Armel Bella-Kotchap hat offenbar einen neuen Klub gefunden.

Den VfL Bochum soll er im kommenden Jahr wiedersehen, allerdings nur zweimal im Jahr. Denn Armel Bella-Kotchap soll laut "Sky" vor einem Wechsel vom FC Southampton zur TSG 1899 Hoffenheim stehen - einem Bundesliga-Konkurrenten des VfL.

Die haben in der Innenverteidigung Bedarf. Ozan Kabak fällt mit seinem Kreuzbandriss noch lange aus, Stanley Nsoki ist ebenfalls verletzt. Der teuer eingekaufte Attila Szalai enttäuschte bisher - in Hoffenheim sowie leihweise beim SC Freiburg.

Deshalb reagiert Hoffenheim offenbar gleich doppelt: mit dem 1,92 Meter großen Oumar Solet von RB Salzburg und eben Bella-Kotchap. 15 Millionen Euro Ablöse inklusive werden laut "Sky" fällig. Bella-Kotchap unterschreibe bei der TSG einen Vertrag bis 2028. Der Medizincheck sei für Dienstag, 13. August, geplant.

Dem VfL Bochum stünde im Falle eines Wechsels eine Ausbildungsentschädigung zu. Auch eine Weiterverkaufsbeteiligung soll zusätzliches Geld bringen.

Im Sommer 2017 schloss sich der gebürtige Pariser der U17 des VfL Bochum an, von wo aus er den Sprung in die erste Mannschaft schaffte. In der Saison 2020/21 half er mit 28 Einsätzen, dass der VfL Bochum, wo er seit 2017 spielte, zurück in die Bundesliga kam.

Mit dem VfL schaffte er danach fast sensationell den Klassenerhalt. Es folgte der Wechsel in die Premier League. Nun könnte ein Comeback in Deutschland anstehen.

Für elf Millionen Euro ging er im Sommer 2022 zum FC Southampton. Die Ablöse bedeutete für den VfL mit Abstand einen Rekordtransfer. Das bisher meiste Geld brachte der Wechsel von Nationalspieler Leon Goretzka zum FC Schalke 04 im Sommer 2013 ein (in Summe am Ende rund 5,5 Millionen Euro). Im September 2022 feierte er dann sein Debüt für die DFB-Auswahl unter Hansi Flick. Er fuhr auch mit zur WM nach Katar.

Nach seiner ersten Saison in England, an deren Ende Southampton abstieg, wurde Bella-Kotchap nach Eindhoven verliehen. Dort lief es jedoch nicht für den Innenverteidiger. Unter anderem verpasste er 18 Spiele mit einer Schulterverletzung. Jetzt will er offenbar in Deutschland wieder zu alter Stärke finden.

Bella-Kotchaps Bilanz beim VfL Bochum:

24 Einsätze (ein Tor) für die U17

27 Einsätze (ein Tor) für die U19

Profi-Debüt mit 17 Jahren (28.04.2019)

43 Einsätze (ein Tor) in der 2. Bundesliga

22 Einsätze in der Bundesliga

9 Einsätze für die deutsche U21-Nationalmannschaft