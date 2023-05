Ex-Bochumer: Bella-Kotchap kurz vor Abstieg - und der Rückkehr in die Bundesliga?

Armel Bella-Kotchap hat einen steilen Aufstieg hinter sich. Nun muss er wohl seinen ersten Abstieg erleben.

Armel Bella-Kotchap hat in jungen Jahren schon viel erlebt. In der Saison 2020/21 half er mit 28 Einsätzen, dass der VfL Bochum, wo er seit 2017 spielte, zurück in die Bundesliga kam.

Mit dem VfL schaffte er danach fast sensationell den Klassenerhalt. Es folgte der Wechsel in die Premier League. Nun könnte ein Comeback in Deutschland anstehen.

Für elf Millionen Euro ging er im Sommer 2022 zum FC Southampton. Die Ablöse bedeutete für den VfL mit Abstand einen Rekordtransfer. Das bisher meiste Geld brachte der Wechsel von Nationalspieler Leon Goretzka zum FC Schalke 04 im Sommer 2013 ein (in Summe am Ende rund 5,5 Millionen Euro).

Im September 2022 feierte er dann sein Debüt für die DFB-Auswahl unter Hansi Flick. Er fuhr auch mit zur WM nach Katar. Mittlerweile ist sein Marktwert auf 20 Millionen Euro gestiegen.

Trotzdem brachte sein Wechsel nach England nicht nur positive Seiten mit sich. Denn Bella-Kotchap steht nun kurz vor seinem ersten Abstieg. Am Wochenende kann es schon soweit sein.

Am Wochenende kann der Abstieg des FC Southampton perfekt sein

Southampton ist Letzter, drei Spiele vor dem Ende der Saison fehlen schon acht Punkte auf das rettende Ufer. Die Rettung ist nur noch theoretisch möglich. Gewinnt man am Samstag (16 Uhr) nicht gegen den FC Fulham, dann ist der Abstieg auch rechnerisch besiegelt.

Und dann hieße es für den Abwehrspieler, der 24 Mal für seinen Klub in der Premier League zum Einsatz kam, zu schauen, wo es ihn hinzieht. Denn vermutlich wird er nicht mit in die Championship absteigen. Wie die "Bild" berichtet, könnte es auch eine Rückkehr in die Bundesliga geben.

Demnach steht Bella-Kotchap auf der Liste von Eintracht Frankfurt. Hier wird es einen Umbruch geben, auch in der Defensive. Knackpunkt: Für den Nationalspieler müssten sicherlich knapp 20 Millionen Euro Ablöse eingeplant werden.

Die aber möglich wären für die Eintracht, sollte Angreifer Randal Kolo Muani die Frankfurter verlassen, hier sind bis zu 100 Millionen Euro Ablöse im Gespräch.

Und sollte Bella-Kotchap wechseln, dann könnte auch der VfL Bochum wieder ins Spiel kommen. Denn beim Verkauf 2022 hieß es, dass es auch eine Beteiligung bei einem Weitertransfer geben würde.