Niclas Füllkrug verlässt Borussia Dortmund nach nur einem Jahr in Richtung West Ham United - allerdings nicht ohne emotionale Abschiedsworte.

Für eine Überraschung sorgte West Ham United nicht mehr, als der Premier-League-Klub am frühen Montagabend Niclas Füllkrug als Zugang für die neue Saison vorstellte.

Der Wechsel des Nationalstürmers bahnte sich über mehrere Tage an, bevor nun die Vollzugsmeldung folgte. In England unterzeichnete der 31-Jährige einen Vertrag über vier Jahre. Der BVB soll 27 Millionen Euro Ablöse für die Dienste des Angreifers erhalten, Prämien in Höhe von fünf Millionen Euro können hinzukommen.

„Niclas ist ein toller Spieler und ein richtig guter Typ, der sich extrem schnell mit dem BVB identifiziert hat. Es war nicht unser Plan, ihn in diesem Sommer abzugeben“, erklärt der Dortmunder Sportdirektor Sebastian Kehl. Füllkrug war erst vor einem Jahr für rund 15 Millionen Euro aus Bremen ins Ruhrgebiet gekommen.

Dass er den BVB 45 Partien, 15 Tore und zehn Vorlagen später schon wieder verlässt, hatte sich bis vor wenigen Wochen noch nicht angedeutet. Doch die Verpflichtung von Serhou Guirassy für das Sturmzentrum änderte die Situation. Kehls Erklärung des Abgangs: „Vor dem Hintergrund eines außergewöhnlichen Angebotes und seines persönlichen Wunsches, die Chance eines langfristigen Vertrages in der Premier League wahrzunehmen, haben wir uns dennoch dazu entschlossen, dem Transfer zuzustimmen.“

Füllkrug selbst veröffentlichte auf Instagram eine Abschiedsbotschaft. In dem kurzen Video spricht er davon, wie besonders es gewesen sei, für die Schwarz-Gelben zu spielen. „Es war eine kurze, aber intensive Zeit“, so der Stürmer, der sich bei Fans bedankte. „Ganz besonders für die Champions-League-Nächte, leider ohne Happy End, aber mit ganz besonderen Ereignissen.“ Etwa an seine Treffer gegen Atlético Madrid und Paris Saint-Germain werde er sich sein Leben lang erinnern.

Künftig geht Füllkrug dann in der Premier League auf Torejagd. Es ist seine erste Station außerhalb Deutschlands. „Ich freue mich sehr, hier zu sein und kann es kaum erwarten, mit meinen neuen Teamkollegen auf dem Platz zu stehen“, wird Füllkrug in einer Mitteilung seines neuen Vereins zitiert. „Ich denke, die Premier League ist die beste Liga der Welt und für mich ist es der richtige Zeitpunkt, nach England zu wechseln und für einen großen Verein wie West Ham zu spielen.“