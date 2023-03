Nach Angriff auf Schalke-Fans: Großrazzia vor dem Revierderby

Vor dem Revierderby zwischen Schalke und Borussia Dortmund hat die Polizei eine Razzia durchgeführt. Hintergrund ist der Angriff von BVB- und RWE-Fans auf Schalker vor einigen Wochen.

Zwei Tage vor dem Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund ist es in Gelsenkirchen und anderen NRW-Städten zu einem großen Polizeieinsatz gekommen.

Hintergrund ist der Angriff von Hooligans von Borussia Dortmund und Rot-Weiss Essen auf Schalke-Fans vor knapp drei Wochen.

Wie die WAZ berichtet, rückten die Beamten am frühen Donnerstagmorgen aus und durchsuchten zahlreiche Gebäude auf der Suche nach gewaltbereiten Anhängern. Laut Bild war auch das Vereinsheim der Ultras Gelsenkirchen ein Ziel der Beamten.

Update (9.13 Uhr): Inzwischen hat die Polizei den Einsatz bestätigt. "Mit zahlreichen Einsatzkräften durchsuchen die Ermittler seit dem Morgen 25 Objekte, vor allem in Essen und Dortmund, aber auch in Schwelm, Bergheim, Gladbeck, Beelen, Bottrop und Gelsenkirchen", heißt es in einer Mitteilung. "Bei den Maßnahmen wird die Polizei Gelsenkirchen auch von örtlichen Einsatzkräften unterstützt. Dem Einsatz vorausgegangen waren intensive Ermittlungsarbeiten, die weiter andauern."

Am Sonntagmorgen des 19. Februar hatten mindestens 100 gewaltbereite Personen Schalke-Fans vor der Abfahrt zum Auswärtsspiel bei Union Berlin überfallen. Die Angreifer wurden der Fanszene des BVB und von RWE zugeordnet. Es entwickelte sich eine Massenschlägerei, auch Waffen wie Baseballschläger kamen zum Einsatz. Mehrere Personen wurden verletzt, vier davon schwer, darunter ein Busfahrer.

Da die Gelsenkirchener Polizei eine Racheaktion im Rahmen des Duells zwischen Schalke und BVB an diesem Samstag (18.30 Uhr) nicht ausschließen konnte, wurden die Sicherheitsvorkehrungen für die ohnehin stets brisante Partie bereits verschärft. So gilt am Spieltag ein Verkaufsverbot von Alkohol rund um die Arena.