Schalke: Das sagt Schröder zum Abgang von Bozdogan

Der FC Schalke 04 hat einen Abnehmer für Can Bozdogan gefunden. Der junge Mittelfeldmann wechselt in die Niederlande.

Bereits am Montag war Can Bozdogan zum Medizincheck in den Niederlanden, einen Tag später hat Schalke den Transfer des 21 Jahre alten Mittelfeldspielers zum FC Utrecht auch offiziell bestätigt. Zunächst wird der gebürtige Kölner gegen eine Leihgebühr in Höhe von 500.000 Euro bis zum Ende der Saison 2023/24 an den niederländischen Erstligisten ausgeliehen. Im Anschluss hat Utrecht nach Informationen dieser Redaktion die Option, Bozdogan für rund zwei Millionen Euro fest zu verpflichten.

„Auf seiner Position ist die Konkurrenz in unserem Kader sehr groß, sodass es für Can schwierig geworden wäre, auf viele Spielminuten zu kommen. Das haben wir von Anfang an offen und transparent mit ihm kommuniziert“, erklärt Rouven Schröder den Abgang des Schalker 21-Jährigen. Den Wechsel nach Utrecht sei für den Sportdirektor daher sinnvoll. „Can hat dort bessere Chancen auf Einsatzzeiten und wir konnten unseren Kader um eine Position verkleinern.“

Schalke: Viel Konkurrenz im zentralen Mittelfeld

Auf Bozodogans Position im zentralen Mittelfeld sind die Schalker mit den Neuzugängen Alex Kral (kam von Spartak Moskau), Tom Krauß (kam von RB Leipzig) sowie Florian Flick und Kapitän Danny Latza gut besetzt. In Victor Pálsson steht zudem noch ein weiterer Sechser vor einem Schalke-Abschied. Die offizielle Bestätigung des Transfers des 31 Jahre alten Isländers zu DC United in die USA wird ebenfalls in Kürze erwartet.

Seit seinem Wechsel in die Schalker U19 absolvierte Can Bozdogan insgesamt 18 Pflichtspiele für die Profis von Schalke 04 (zwei Vorlagen). In der vergangenen Saison war der Deutsch-Türke an den türkischen Spitzenklub Besiktas Istanbul ausgeliehen und spielte 27-mal für den Klub – darunter auch viermal in der Champions League. Für Besiktas gelang ihm ein Tor und eine Vorlage. Eine Kaufoption für den Mittelfeldspieler ließen die Türken allerdings verstreichen.