Schalke: Nächster Spieler vor dem Abgang - diesmal in die Niederlande

Der FC Schalke arbeitet weiter mit Hochdruck an der Verkleinerung des Kaders.

Zwei in der letzten Saison verliehene Spieler möchte der FC Schalke auf jeden Fall noch bis zum Ende der Transferperiode los werden. Amine Harit (nach Leihe zu Olympique Marseille) und Can Bozdogan (nach Leihe zu Besiktas Istanbul) spielen in den Planungen der Königsblauen keine Rolle mehr.

Bei Bozdogan scheint sich nun eine Lösung anzubahnen, wie die "Bild" berichtet. Demnach steht der offensive Mittelfeldspieler vor einer Leihe zum FC Utrecht. Sein Vertrag beim S04 geht noch bis zum 30. Juni 2024. Wie die "Bild" berichtet, kassiert Schalke eine Leihsumme von 500.000 Euro, zudem sichern sich die Niederländer eine Kaufoption für den 21-Jährigen.

Zugänge: Leo Greiml (Rapid Wien), Ibrahima Cissé (KAA Gent U21), Amine Harit (nach Leihe zu Olympique Marseille), Can Bozdogan (nach Leihe zu Besiktas Istanbul), Thomas Ouwejan (fest verpflichtet nach Leihe vom AZ Alkmaar), Marvin Pieringer (fest verpflichtet nach Leihe vom SC Freiburg), Rodrigo Zalazar (fest verpflichtet nach Leihe von Eintracht Frankfurt), Tobias Mohr (1. FC Heidenheim), Florent Mollet (Montpellier HSC), Tom Krauß (RB Leipzig / Leihe), Alexander Schwolow (Hertha BSC / Leihe), Justin Heekeren (RW Oberhausen), Dong-gyeong Lee (Leihe mit Ulsan Hyundai verlängert), Sebastian Polter (VfL Bochum), Maya Yoshida (Sampdoria Genua), Cedric Brunner (Arminia Bielefeld), Alex Kral (Spartak Moskau / Leihe) Abgänge: Darko Churlinov (nach Leihe zurück zum VfB Stuttgart), Yaroslav Mikhailov (nach Leihe zurück zu Zenit St. Petersburg), Andreas Vindheim (nach Leihe zurück zu Sparta Prag), Martin Fraisl, Salif Sané (Ziel unbekannt), Marc Rzatkowski (Arminia Bielefeld), Ko Itakura (nach Leihe von Manchester City), Timo Becker (Holstein Kiel), Dries Wouters (KV Mechelen / Leihe), Levent Mercan (Karagümrük), Nassim Boujellab (Leihe zu HJK Helsinki endet Ende 2022), Reinhold Ranftl (Austria Wien / Leihe), Rabbi Matondo (Glasgow Rangers), Hamza Mendyl (OH Leuven), Ozan Kabak (TSG Hoffenheim)

Geht der Deal über die Bühne, steht "nur" noch die Baustelle Harit an. Der Offensivspieler soll den größten Vertrag besitzen, daher wäre ein Verkauf für Schalke enorm wichtig. Vor allem auch deshalb, weil Sportdirektor Rouven Schröder selber gerne noch einen Mann für die Offensive verpflichten würde. Dem Vernehmen nach Darko Churlinov, der in der letzten Saison vom VfB Stuttgart nach Schalke verliehen wurde. Beide Seiten würden gerne weiter zusammenarbeiten, doch das geht erst, wenn die Kaderverkleinerung abgeschlossen ist.