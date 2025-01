Am Samstagabend, vor dem Auswärtsspiel des 1. FC Köln beim Hamburger SV, gab es unschöne Bilder von Angriffen Vermummter auf FC-Fans.

Die Hooligans griffen auf der Kiez-Kneipe "Rutsche" friedlich feiernde Fans der Kölner an.

Die Polizei bestätigte den Vorfall und damit entsprechende Medienberichte. Es soll zu einem Angriff von mutmaßlichen HSV-Chaoten auf Kölner Anhänger gekommen sein, schrieb die Polizei auf der Plattform X (ehemals Twitter). Zuerst hatte die "Hamburger Morgenpost" berichtet.

Die Bereitschaftspolizei sei umgehend alarmiert worden, hieß es in dem Post. Diese habe eine verdächtige Gruppe von circa 200 HSV-Fans stellen können. Es wurden laut Polizei Personalien festgestellt und erkennungsdienstliche Maßnahmen durchgeführt. Über mögliche Verletzte wurden keine Angaben gemacht.

Es kursierten auch Videos der Auseinandersetzungen im Internet, wo zu sehen war, dass ältere Männer und Frauen geschlagen wurden.

Der Hamburger SV hat den 1. FC Köln im Zweitliga-Topspiel von der Tabellenspitze gestürzt und seine Ansprüche auf einen direkten Aufstiegsplatz untermauert. Das Team von Trainer Merlin Polzin setzte sich zum Rückrundenauftakt am Samstagabend 1:0 (0:0) durch und schob sich vorerst an den Rheinländern vorbei auf Rang eins.

Ransford-Yeboah Königsdörffer traf in einer lange zähen Partie für den HSV zur Führung (78.). Nach einem Foul von Max Finkgräfe an Marco Richter hielt Kölns Torwart Manuel Schwäbe zunächst den fälligen Foulelfmeter, doch Königsdörffer verwandelten den Nachschuss dann selbst. Sollte der Karlsruher SC am Sonntag nicht gewinnen, wäre der HSV erstmals seit September 2023 Spitzenreiter. Köln, kassierte die erste Pflichtspielniederlage seit dem Oktober.