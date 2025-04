Die SpVgg Fürth plant fleißig die neue Saison. Aus der Regionalliga Nord kommt eine Sturmhoffnung, die schon 18-mal getroffen hat.

Omar Sillah wird im kommenden Saison das Trikot des Hamburger SV gegen das der SpVgg Fürth tauschen. Während er bei den Hanseaten bisher in der zweiten Mannschaft spielte, will er beim Kleeblatt nun den nächsten Schritt wagen. Er hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.

"Omar hat mit seinen Leistungen natürlich auf sich aufmerksam gemacht. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich für den Weg hier gemeinsam mit uns entschieden hat. Er bringt neben seiner Größe auch eine sehr gute Dynamik mit und ist ein Spielertyp, der offensiv variabel einsetzbar ist. Natürlich ist es aus der Regionalliga nochmal ein Sprung für ihn, aber wir sind davon überzeugt, dass er sich schnell einfinden wird bei uns", freute sich Fürths Sportdirektor Stephan Fürstner.

Er soll also augenscheinlich direkt bei den Profis weiterhelfen. Ein leuchtendes Beispiel dafür ist Noel Futkeu, dem der Sprung von Regionalligist Eintracht Frankfurt II in den Fürther Sturm gelungen ist.

"Omar legt sehr viel Intensität in sein Spiel. Sowohl beim Anlaufen als auch im eigenen Ballbesitz bringt er viel Tempo aufs Feld. Er strahlt aber nicht nur mit seinen Tiefenläufen, sondern auch mit seinem guten Gefühl für Situationen in der Box viel Torgefahr aus. Wir freuen uns darauf, ab Sommer mit ihm an seinem nächsten Schritt bei uns in der zweiten Liga zu arbeiten", sagte Sillahs neuer Trainer Jan Siewert.

Sillah hat in der Regionalliga Nord schon seine Qualität nachgewiesen. In 26 Spielen für den Hamburger SV II hat er bereits 18-mal getroffen und zudem eine Vorlage gegeben. Eine hervorragende Quote für den 21-Jährigen, der mit 1,92 Metern Mittelstürmer-Gardemaß mitbringt.

"Mir ist bewusst, dass die zweite Liga eine neue Herausforderung für mich wird, aber genau das ist für mich jetzt der richtige Schritt. Ich möchte mich weiterentwickeln und dazu hat der Plan, den mir die Verantwortlichen hier aufgezeigt haben, super gepasst. Ich freue mich schon darauf und möchte mir dann ab Sommer meine Chance und natürlich dann auch Tore hier beim Kleeblatt erarbeiten", sagte er selbst.