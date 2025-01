9000 Nordkurven-Kalender haben die Ultras Gelsenkirchen an die Schalke-Fans für das Jahr 2025 gegen eine Spende für soziale Zwecke verkauft. Nun haben sie mitgeteilt, wohin das Geld geht.

Nicht nur die Ultras Bochum machten mit ihrer gemeinnützigen Aktion "Weihnachten aus dem Schuhkarton" in der Winterpause auf sich aufmerksam. Auch die Ultras Gelsenkirchen haben wie in vielen Jahren zuvor soziale Einrichtungen unterstützt.

Nun haben sie ein Update der Einnahmen und Ausgaben bekanntgegeben und so Transparenz zur Nutzung der Gelder hergestellt. Im Vordergrund der Aktionen in der Vorweihnachtszeit steht sicherlich der Verkauf des Nordkurven-Kalenders.

In 2024 haben sich mehr als. 9000 Schalke-Fans ein Exemplar des Fan-Motive darstellenden Kalenders für das Jahr 2025 gesichert. "Dieses Ergebnis zeigt uns einmal mehr, wie tief der Kalender mittlerweile unter allen Schalkern verwurzelt ist und welches enorme solidarische Gemeinschaftsgefühl damit gefördert wird, um gezielt Menschen in unserer Stadt helfen zu können", schreiben die Ultras auf ihrer Homepage. Den Kalender gab es gegen einen Kostenbeitrag von vier Euro und einer Mindestspende von sechs Euro zu kaufen.

Aber auch auf dem eintägigen Weihnachtsmarktverkauf, den die Ultras zusammen mit dem Schalker Fanprojekt durchführten, kam einiges an Geld zusammen. "So konnte durch die Tombola, Crêpes sowie den Getränkeverkauf eine Spendensumme von 6088,62 Euro erzielt werden. Vielen Dank an alle Unterstützer", verrieten die UGE. So kamen insgesamt 45.730,06 Euro zusammen, die für sozialen Projekte in Gelsenkirchen eingesetzt wurden.

Unterstützt wurde die AWO im Bereich der Familienhilfe und Erziehungsbeistandschaften für Weihnachtsfeier und Geschenke der Klienten, der Ücky Jugend- & Kindertreff für den Aufbau eines internen Kiosks, betrieben von den Kindern & Jugendlichen, sowie das Sport-Klettergerüst an der Ückendorfer Straße und das Mädchenhaus.

Zudem gab es für das Kinder- und Jugendhaus Geschenke für die einzelnen Wohngruppen sowie eine Unterstützung für das St. Josef-Haus. Hier werden Nachhilfestunden für das Jahr 2025 unterstützt. Weiterhin wurde die Tafel Gelsenkirchen mit monatlichen Lebensmittelspenden bedacht und auch ein Kinderhaus. Außerdem wurden Grundschulen mit Fahrkarten für Ausflüge versorgt. Auch in 2025 wollen die Schalke-Fans die Aktivitäten fortsetzen.