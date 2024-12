VfL Bochum: Ultras Bochum überreichen Geschenke und starten Aufruf

Kurz vor Weihnachten wurde es auch für die VfL-Fans besinnlich. Nach dem Heimsieg gegen Heidenheim überreichten die Ultras Bochum Geschenke. Und riefen zur Geschlossenheit im Abstiegskampf auf.

Durch das 2:0 gegen den 1. FC Heidenheim hat ganz Bochum wieder Mut im Abstiegskampf geschöpft. Nach dem ersten Saisonsieg hat der VfL Bochum nur noch vier Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz. Sollte das Spiel bei Union Berlin nach dem Einspruch des VfL wegen des Feuerzeugwurfs auf Torhüter Patrick Drewes für den Tabellensiebzehnten gewertet werden, wären es sogar nur noch zwei Pünktchen Rückstand.

Diesen neuen Rückenwind, den Trainer Dieter Hecking "Abstiegskampfeuphorie" nannte, wollen auch die Bochumer Ultras befeuern. Sie riefen zur Unterstützung beim ersten Auswärtsspiel im neuen Jahr auf. "Alle nach Mainz - nächstes Jahr direkt angreifen" forderten die VfL-Anhänger. Und kündigten über ihre Facebook-Seite weitere Informationen an.

An Weihnachten wurde es aber auch für die VfL-Anhänger besinnlich. Denn am Tag vor Heiligabend haben sie die Spenden ihrer Aktion „Weihnachten aus dem Schuhkarton" an den Verein für integrative Arbeit (ViA) Ruhr in Bochum übergeben. Vor dem Heimspiel gegen Heidenheim hatten die Ultras hinter der Ostkurve mit Spielzeug und Süßigkeiten gefüllte Kartons gesammelt.

"Auch in diesem Jahr war die Aktion ein voller Erfolg! Es wurde so viel wie noch nie gespendet und wir sind von der großen Spendenbereitschaft überwältigt! Der Stauraum des Fanprojekt-Bullis und mehrere Autos waren bis zum Anschlag mit Geschenken gefüllt. Die zahlreichen Pakete haben wir heute Morgen dem ViA Ruhr e.V. übergeben. Von dort werden sie pünktlich zum Heiligabend Kinder und Jugendliche erreichen und deren Augen zum Leuchten bringen", teilten die Ultras mit.

Eine tolle Idee der Fans, die ihren Fokus dann nach Silvester wieder auf den Fußball legen. Am 11. Januar 2025 geht für den VfL Bochum mit dem Auswärtsspiel in Mainz die Mission Klassenerhalt weiter. Dann unterstützt mit einer Aktion der Ultras Bochum, deren Inhalt noch bekanntgegeben wird.