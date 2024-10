Die Ultras Gelsenkirchen setzen beim Heimspiel gegen die SpVgg Fürth eine Tradition fort. Die ganze Sache dient dem guten Zweck.

Die Ultras Gelsenkirchen setzen beim Heimspiel gegen die SpVgg Fürth am Samstag (13.30 Uhr, RS-Liveticker) eine Tradition fort.

Denn auch in diesem Jahr wird es wieder einen Nordkurven-Kalender geben. Das teilte die Fanorganisation nun mit. In den vergangenen Jahren hatte sich der stets aus Motiven aus der Fanszene bestehende Kalender immer größerer Beliebtheit bei den Anhängern des FC Schalke 04 erfreut. So wird es voraussichtlich auch in diesem Jahr sein.

Erstmals wird der Nordkurven-Kalender 2025 beim Heimspiel des S04 gegen Fürth zu kaufen sein. "Der neue Kalender kann wie gewohnt am UGE Infostand oder direkt am Eingang zur Nordkurve erworben werden. Der Preis für den Kalender liegt in diesem Jahr wieder bei 4,00 Euro + 6,00 Euro Mindestspende", erklärte die "UGE".

Das Besondere an der Kalender-Aktion ist, dass damit stets soziale Einrichtungen unterstützt werden. Zum Beispiel besuchen die Fans vor Weihnachten seit vielen Jahren das Kinderhaus St. Josephs in Gelsenkirchen, um den dort lebenden Kindern Weihnachtsgeschenke zu überreichen. Das wird auch in diesem Jahr wieder so sein.

Darüber hinaus sollen aber auch noch weitere Projekte umgesetzt werden. "In diesem Jahr soll die erzielte Spendensumme genutzt werden, um die bestehende Unterstützung der Tafel in Gelsenkirchen zu verlängern. Das neu angelaufene Projekt zur Unterstützung der Grundschulen in Gelsenkirchen soll weiter ausgebaut und weitere Schulhefte verteilt werden. Die Kinder im Kinderhaus sollen traditionell zu Weihnachten die Geschenke ihrer Wunschliste erhalten und die Einrichtung wird dabei unterstützt, für ihren Anbau die Anschaffung der dringend benötigten Außenrollos zu realisieren. Darüber hinaus soll die Hausaufgabenhilfe für St. Josef verlängert werden", zählen die Ultras gleich eine ganze Reihe von Maßnahmen auf, die mit den Einnahmen aus dem Nordkurven-Kalender unterstützt werden sollen.

Insgesamt sollen drei Viertel der Einnahmen dafür verwendet werden. 25 Prozent des Erlöses werden dazu benutzt, um Choreografien wie die zuletzt vor dem 0:1 in Hannover durchzuführen.

Zusätzlich zum Verkauf vor Ort, der bis zur Winterpause nun bei allen Heimspielen der Königsblauen auch an den Eingängen zur Arena durchgeführt wird, besteht auch die Möglichkeit, den Kalender online unter nk-kalender.help-gelsen.de bestellt werden. Hier könne es allerdings aufgrund der Erfahrungswerte zu Verzögerungen bei der Versendung kommen. Wer den Kalender also sicher zu Weihnachten an der Wand oder unter dem Tannenbaum haben möchte, sollte den Vor-Ort-Verkauf nutzen oder frühzeitig bestellen.