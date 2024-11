Anfang Januar steigt das NRW-Traditionsmasters in Mülheim. Der VfL Bochum hat sich eine Menge vorgenommen.

Am 5. Januar 2025 findet in der Westenergie-Sporthalle in Mülheim das 18. NRW-Traditionsmasters statt. Der VfL Bochum hat sich viel vorgenommen. „Es wird Zeit, dass wir mal wieder das NRW-Traditionsmasters gewinnen oder zumindest ins Endspiel kommen. Wir haben da etwas gutzumachen. Denn wir haben dort in den letzten Jahren nicht so gut performt“, verspricht Michael Bemben.

Der langjährige VfL-Profi kündigt an: „Wir hatten oft noch einen Tag vorher bei einem anderen Turnier gespielt. Aber 2025 konzentrieren wir uns ganz auf das NRW-Traditionsmasters. Deswegen denke ich schon, dass wir mit einer starken Truppe auflaufen und dort etwas holen können.“

Denn auch beim früheren Rechtsverteidiger ist der Ehrgeiz immer noch da. „Inzwischen gehöre ich mit meinen 48 Jahren fast schon zu den Alten im Team“, lacht Bemben. „Es ist aber sehr wichtig, dass die jüngeren Spieler nachrücken. Dann ist das Spiel auch schneller und interessanter. Denn obwohl wir alte Säcke sind, ist der Ansporn zu gewinnen und den anderen eins auszuwischen ja immer noch da. Gerade bei diesem Turnier, wo es immer auch um die Vorherrschaft im Revier geht.“

Die Entscheidung für die Traditionsmannschaft des VfL Bochum aufzulaufen, obwohl er auch bei Union Berlin und für Rot-Weiss Essen gespielt hat, fiel dem in Herne lebenden Bemben nicht schwer. „Wenn du zehn Jahre für den Verein gespielt hast, dann ist dein Herz natürlich blau-weiß. Ich hätte auch für RWE spielen können, aber beim VfL war ich am längsten und bin auch emotional dort hängen geblieben.“ Obwohl er auch in Essen eine tolle Zeit verbracht habe. Bemben: „Die Hafenstraße ist schon geil. Aber mit dem VfL habe ich am meisten erlebt.“

Informationen zur Veranstaltung Spielort: Westenergie Sporthalle Mülheim / An den Sportstätten 6 / 45468 Mülheim a.d.R. Zeiten: Sonntag, 5. Januar 2025 Einlass: 11 Uhr Beginn: 12 Uhr Teilnehmer: Rot-Weiss Essen (Titelverteidiger), VfL Bochum, FC Schalke 04, MSV Duisburg, Rot-Weiß Oberhausen, SG Wattenscheid 09, 1. FC Köln, Mülheim ALL STARS Eintritt: Vollzahler: 15,- EUR Ermäßigt: 11,- EUR (Schüler, Studenten, Rentner, etc. Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt, jedoch ohne Sitzplatzanspruch) Vorverkauf: Online unter www.wir-lieben-tickets.de

Zwei Aufstiege in die Bundesliga bleiben unvergesslich. Genauso wie die Qualifikation für den UEFA-Cup unter Trainer Peter Neururer. „Damals waren wir die Nummer Eins im Revier. Der fünfte Platz in der Bundesliga nach der Saison 2003/04 vor Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 war eine Sensation. Ganz Bochum stand Kopf“, sagt Bemben und hat alle Bilder noch im Kopf. Besser besetzt als Schalke oder der BVB sei der VfL damals nicht gewesen. Man habe eine gute Mannschaft gehabt, aber vor allem habe die Chemie gestimmt. „Wie oft saßen wir nach dem Training noch lange in der Kabine zusammen und haben zusammen gelacht und Späße gemacht“, erinnert sich Bemben.

In der ersten Runde traf Bochum auf Standard Lüttich. „In Lüttich haben wir 0:0 gespielt. Zuhause haben wir 1:0 geführt und haben dann in der letzten Minute den Ausgleich kassiert. So sind wir ohne eine einzige Niederlage ausgeschieden. Das war bitter“, erklärt Bemben. „Auch für mich. Ich war damals im 18er Kader und hätte natürlich gerne einige Minuten UEFA Cup-Luft auf dem Platz geschnuppert.“ Aber auch so sei vor allem das Auswärtsspiel in Lüttich ein Höhepunkt seiner Karriere gewesen.

Damit beim NRW-Traditionsmasters diesmal nichts schiefgeht will der heutige Brandmanager für ein natürliches koffeinhaltiges Getränk mit Honig, Limette und Zitrone den Jungs in der Kabine eine Kiste davon spendieren. BLITZBee statt Bier? „Die Jungs sollen mal etwas Vernünftiges trinken“, lacht Bemben.

Zurück ins Jahr 2004 und ins ausverkaufte Ruhrstadion. „An das 1:0 beim Rückspiel gegen Lüttich kann ich mich heute noch gut erinnern: Dariusz Wosz flankt auf Marcel Maltritz und der köpft ein. Das Ruhrstadion war ein Tollhaus“, schwärmt Bemben. Beide prägen mit ihm bis heute die Traditionsmannschaft des VfL Bochum. Erleben wir beim NRW-Traditionsmasters 2025 eine Wiederholung?