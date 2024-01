Ab 12 Uhr: Traditionsmasters im Liveticker - Schalke und RWE eröffnen

An diesem Sonntag steigt das 17. NRW-Traditionsmasters. Alle Tore, Ergebnisse und Entwicklungen hier im Liveticker.

Herzlich willkommen zum Liveticker vom 17. NRW-Traditionsmasters! In der Westenergie-Halle in Mülheim schicken am heutigen Sonntag (7. Januar) Schalke 04, VfL Bochum, Rot-Weiss Essen, MSV Duisburg, Wuppertaler SV und die SG Wattenscheid ihre Traditionsmannschaften im Kampf um den prestigeträchtigen Titel ins Rennen. Die Mülheim All Stars komplettieren das Teilnehmerfeld. Um 12.30 Uhr eröffnen Schalke und RWE den Spieltag (kompletter Spielplan siehe unten). Das Programm startet um 12 Uhr.

Wer das Traditionsmasters im Livestream verfolgen möchte: Hier geht es zur Übertragung der Kollegen der WAZ.

Kurz zum Modus: Die acht Mannschaften kämpfen in zwei Vierergruppen ums Weiterkommen, die vier besten Teams ziehen ins Halbfinale ein. Platz drei wird im Neunmeterschießen ausgespielt, das Finale soll um 17.40 Uhr steigen. Die Spielzeit beträgt jeweils 15 Minuten.

Die Gruppen im Überblick

Gruppe A

Schalke 04

Rot-Weiss Essen

Mülheim All Stars

Wuppertaler SV

Gruppe B

SG Wattenscheid 09

Rot-Weiß Oberhausen

MSV Duisburg

VfL Bochum

Der Spielplan der Gruppenphase

Schalke - RWE (12.30 Uhr)

MSV - Bochum (12.48 Uhr)

Mülheim All Stars - WSV (13.06 Uhr)

Wattenscheid - RWO (13.24 Uhr)

WSV - Schalke (13.42 Uhr)

RWO - MSV (14 Uhr)

Mülheim All Stars - RWE (14.36 Uhr)

Wattenscheid - Bochum (14.54 Uhr)

Schalke - Mülheim All Stars (15.12 Uhr)

MSV - Wattenscheid (15.30 Uhr)

RWE - WSV (15.48 Uhr)

Bochum - RWO (16.06 Uhr)