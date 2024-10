Mit Rot-Weiß Oberhausen und dem SV Rödinghausen treffen zwei Urgesteine der Regionalliga West aufeinander. In einem der unterhaltsamsten Spiele gegeneinander fielen sieben Tore. Weisse noch?

Wenn Rot-Weiß Oberhausen am Samstag (2. November) auf den SV Rödinghausen trifft, spielen zwei Mannschaften aufeinander, die schon seit vielen Jahren in der Regionalliga West unterwegs sind. Ein sehr unterhaltsames Spiel gab es dabei am letzten Spieltag der Saison 2016/17. Weisse noch?

Seit der Saison 2014/15 spielen Rot-Weiß Oberhausen und der SV Rödinghausen bereits in der Regionalliga West. Das Spiel am 14. Spieltag der Saison 2024/25 markiert das bereits 20. Aufeinandertreffen beider Vereine. Während RWO – neben fünf Unentschieden – acht Spiele gewinnen konnte, ging Rödinghausen sechsmal siegreich vom Platz.

Einer dieser Siege war ein Auswärtsspiel am letzten Spieltag der Saison 2016/17. Beide Mannschaften hatten zwar weder mit dem Auf- noch mit dem Abstieg etwas zu tun, was sie aber nicht davon abhielt, ein echtes Torfestival auf den Rasen zu zaubern.

Nach ausgeglichenem Beginn war es nach ziemlich genau einer halben Stunde Tim Hermes, der den Torreigen für die Kleeblätter eröffnete. Seine Führung sollte jedoch nicht lange Bestand haben, Azur Velagic (37.) und der erst drei Minuten zuvor eingewechselte Björn Schlottke (44.) drehten das Spiel noch vor der Halbzeit. 2:1 für die Gäste hieß es also zur Pause.

Steinmetz erzielt per Doppelpack den Ausgleich – und kann Niederlage nicht verhindern

Nach 61 Minuten dann die vermeintliche Vorentscheidung: Konstantin Möllering erzielte das 3:1 für Rödinghausen – doch die Rot-Weißen wollten die gut 1.500 Fans positiv in die Sommerpause verabschieden und steckten nicht auf.

So war es Raphael Steinmetz, der in der 70. Minute zunächst verkürzte und sieben Minuten per Foulelfmeter auf 3:3 stellte. Das letzte Wort? Mitnichten! Dieses gebührte Joshua Holtby, der in der 81. Minute auf 4:3 für Rödinghausen stellte – der Endstand. Während RWO die Saison auf dem vierten Rang abschloss – einen Rang vor Rot-Weiss Essen -, landete Rödinghausen auf dem zehnten Rang.

Das sieht 2024/25 zumindest aus Gästesicht anders aus. Rödinghausen ist auf dem sechsten Platz und hat weiterhin Anschluss an die Tabellenspitze. Dort steht auch RWO, die auf Platz vier liegend weiter Richtung Platz an der Sonne schielen. Dafür muss im nächsten Heimspiel es aber besser laufen als vor neuneinhalb Jahren – weisse noch?