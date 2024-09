Lange trafen Schalke 04 und Preußen Münster nicht mehr in einem Pflichtspiel aufeinander. Jetzt sehen sich beide Vereine, wie auch beim letzten Punktespiel, in der 2. Bundesliga. Weisse noch?

Der FC Schalke 04 trifft am Samstag (28. September, 20:30 Uhr) in der 2. Bundesliga auf Preußen Münster. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Vereine in einem Pflichtspiel seit 1991. Am 21. April trafen die beiden Vereine ebenfalls in der 2. Bundesliga aufeinander. Schalke gewann damals mit 3:0. Weisse noch?

Am 7. Spieltag der 2. Bundesliga reist an diesem Samstag der FC Schalke 04 zu Preußen Münster. Während der Aufsteiger mit fünf Punkten und Tabellenrang 13 zufrieden sein kann, sieht die Lage auf Schalke ganz anders aus. Trainer weg, nur vier Punkte (den ersten Sieg fuhr S04 am ersten Spieltag beim 5:1 gegen Eintracht Braunschweig ein), Relegationsplatz 16 – es ist nicht das, was sich Königsblau vor der Saison erträumt hätte.

Trotz der geografischen Nähe trafen beide Vereine erst in sechs Spieltagen aufeinander. Zweimal in der Bundesliga (Münster gewann in Gelsenkirchen 2:1 und schaffte im Heimspiel ein 2:2) und viermal in der 2. Bundesliga. In diesen Spielen konnten beide Mannschaften je zweimal gewinnen.

Das letzte Pflichtspiel ist inzwischen über 33 Jahre her, am 31. Spieltag der 2. Bundesliga reiste Tabellenführer Schalke zu den Preußen, die sich mitten im Abstiegskampf befanden. Und Schalke sollte der Favoritenrolle gerecht werden. Die Mannschaft von Trainer Aleksandar Ristic war gespickt Stars mit Spielern wie Jens Lehmann, Dietmar Schacht, Jürgen Luginger oder Ingo Anderbrügge.

Schalke stieg auf, Münster hingegen ab

So wurde die Partie eine klare Angelegenheit. Ingo Anderbrügge (30.), Peter Sendscheid (61.) und Günter Schlipper (86.) schossen einen klaren 3:0-Erfolg heraus, der Schalke den Weg zur Meisterschaft ebnen sollte. Mit 57:19 Punkten (damals galt noch die Zweipunkteregelung) wurden die Königsblauen Erster und stiegen damit, zusammen mit dem MSV Duisburg und den Stuttgarter Kickers (nach einem Entscheidungsspiel in der Relegation), in die Bundesliga auf.

Münster hingegen wurde 18. und damit Drittletzter. Bei 29:47 Punkten fehlten letztlich vier Punkte auf den ersten Nichtabsteiger Darmstadt 98. Also leisteten die Münsteraner dem 1. FC Schweinfurt, dem TSV Havelse und Rot-Weiss Essen (Lizenzentzug) Gesellschaft und stiegen in die damals drittklassige Oberliga ab.

Die Vorzeichen in der heutigen Zeit sind sicher andere, nach der Entlassung von Karel Geraerts steht Königsblau selbst mit dem Rücken zur Wand. Im letzten Pflichtspiel in Münster aber konnten die Schalke klar gewinnen. Weisse noch?