Das ist bitter für Westfalia Herne: Anders als angekündigt kann im Westfalenpokal gegen Arminia Bielefeld doch nicht im eigenen Stadion gespielt werden.

Bei Westfalia Herne steigt derzeit die Vorfreude auf den Westfalenpokal-Knaller gegen Arminia Bielefeld. Doch am Donnerstag hat diese einen herben Dämpfer erhalten: So kann der Westfalenligist den Drittligisten doch nicht im heimischen Stadion am Schloss Strünkede empfangen. Stattdessen soll im Sportpark Eickel gespielt werden.

Hier sollte die Partie am 16. November (14 Uhr) ausgetragen werden. Das hatte die Westfalia bereits angekündigt und in dieser Woche die Werbetrommel für den Vorverkauf gerührt, der am Dienstag gestartet wurde.

Am Donnerstagabend dann die ernüchternde Kunde: "Schweren Herzens müssen wir Euch mitteilen, dass das Westfalenpokalspiel gegen Arminia Bielefeld nicht bei uns im EDEKA Koch-Sportpark stattfinden kann", schrieben die Herner in einem Beitrag in den Sozialen Medien. "Wir haben gemacht und getan, wir haben geschwitzt, telefoniert, geplant und gekämpft und viele von Euch haben uns dabei unterstützt, doch es geht nicht."

Vereinsangaben zufolge habe die Polizei die Durchführung nachträglicher Maßnahmen gefordert, denen der SCW trotz größter Bemühungen nicht entsprechen könne. Um was es dabei genau geht, ließ der Klub offen. Bei einer Austragung in Herne hätte jedenfalls die Sitzplatztribüne nicht genutzt werden können - diese ist aus Sicherheitsgründen gesperrt. 4999 Zuschauer waren zunächst dennoch zugelassen.

Klar ist, dass das Pokal-Viertelfinale stattdessen im Stadion Eickel stattfindet. Diesen Entschluss habe man gefasst, "da die Sicherheit unserer Zuschauer an erster Stelle steht". Der Ticket-Vorverkauf soll bald beginnen.

Wer bereits eine Karte für die Begegnung erworben hat, kann dieses auch weiterhin nutzen. In der Ausweichspielstätte stehen ebenfalls 4999 Plätze zur Verfügung - und es wird ausschließlich Stehplätze geben.

Westfalenpokal: Das Viertelfinale im Überblick

Mittwoch, 13. November:

Sportfreunde Siegen - FC Gütersloh (19 Uhr)

ASC Dortmund - Sportfreunde Lotte (19.30 Uhr)

Samstag, 16. November:

Westfalia Herne - Arminia Bielefeld (14 Uhr)

Mittwoch, 11. Dezember:

SV Rödinghausen - 1. FC Gievenbeck/SC Verl (19.30 Uhr, alle Spiele im RS-Liveticker)