Westfalia Herne steht im Westfalenpokal vor einem Highlight-Spiel. Jetzt hat der Ticketverkauf begonnen. Alle Infos.

Am 16. November (14 Uhr, RS-Liveticker) wird es mal wieder so richtig voll im Stadion am Schloss Strünkede. Denn dann steht für Westfalia Herne das Westfalenpokal-Duell gegen Arminia Bielefeld an. Für eine Austragung im Edeka-Koch-Sportpark gab es grünes Licht, und inzwischen ist der Vorverkauf angelaufen.

Bis zu 4999 Zuschauer können das Pokal-Viertelfinale, das Herne als "Spiel des Jahres" bezeichnet, live im Stadion verfolgen. Die Tickets gibt es online zu kaufen, oder in der Geschäftsstelle der Herner ab dem gestrigen Dienstag (6. November) - von montags bis freitags zwischen 18.30 und 20 Uhr.

Herne bietet mithilfe eines bekannten Ticketportals auch die Karten für Fans aus Bielefeld an. Dabei gilt es zu beachten: "Gästefans buchen bitte ausschließlich Tickets im zugewiesenen Gästebereich. Der Verein behält sich vor, andernfalls den Zutritt ins Stadion trotz gültiger Eintrittskarte zu untersagen."

Gut möglich, dass der größere Anteil der Besucher es mit dem Drittligisten halten wird. Die Polizei rechnet mit bis zu 3500 Zuschauern aus Bielefeld, wie die WAZ berichtet. Da es bei den Ostwestfalen sportlich aktuell gut läuft, ist diese Schätzung nicht unrealistisch.

Angeboten werden ausschließlich Stehplatztickets. Die Plätze auf der Haupttribüne sind aufgrund einer Sperrung bekanntlich nicht zugänglich.

Bevor es für Herne in das Highlight-Spiel geht, steht noch eine Partie in der Westfalenliga an. Am kommenden Sonntag geht es zum RSV Meinerzhagen (14.30 Uhr). Und dann wird sich zeigen, um die Westfalia als klarer Außenseiter den Drittligisten Bielefeld ärgern kann.

Bisher präsentierte sich die Arminia im Westfalenpokal nicht so wirklich souverän. In der ersten Runde fiel die Entscheidung gegen den Bezirksligisten TuS Lipperreihe erst im Elfmeterschießen. Anschließend gab es glanzlose Siege gegen die Westfalenligisten SC Peckeloh (1:0) und Westfalia Soest (3:1).