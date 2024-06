Die 1. Runde des Westfalenpokals wurde am Donnerstagabend in der Schüco-Arena in Bielefeld ausgelost. Ein echtes Spitzenduell blieb dabei aus.

Am Donnerstagabend fand in der Bielefelder SchücoArena die Auslosung der 1. Runde des Westfalenpokals 2024/25 stand. Wie schon im Vorjahr waren die 64 Teilnehmer dabei vorab in vier Gruppen eingeteilt worden, die jeweils nur untereinander zugelost werden konnten. Im Gegensatz zu der letzten Saison werden diese Gruppen aber diesmal nicht bis zum Halbfinale beibehalten. Ab dem Achtelfinale werden die jeweils die vier Teams, die sich bis dahin in ihrer Gruppe durchsetzen konnten, in einen 16 Teams umfassenden Lostopf geworfen.

Bei der Einteilung waren in diesem Jahr mit Drittligist Arminia Bielefeld sowie den beiden Regionalligisten SV Rödinghausen und FC Gütersloh gleich drei der Topfavoriten in Gruppe 4 gelandet. Auch Gruppe 3 hatte es mit dem SC Verl (3. Liga), SC Wiedenbrück (Regionalliga) und den beiden Regionalliga-Absteigern SV Lippstadt und Rot Weiss Ahlen durchaus in sich.

Deutlich besser hatten es da die beiden Regionalliga-Aufsteiger Sportfreunde Lotte in Gruppe 1 und Türkspor Dortmund in Gruppe 2 erwischt, die jeweils maximal einen von drei Oberligisten bei der Auslosung zu fürchten hatten.

Bezirksligist Lipperreihe darf sich auf Bielefeld freuen

Von einem echten Kracher in Runde 1 blieben allerdings alle Top-Teams verschont. Das goldene Los mit dem großen DSC Arminia Bielefeld erhielt der Bezirksligist TuS Lipperreihe. Auf dem Papier zumindest etwas schwieriger dürfte die Aufgabe für den zweiten Drittligisten SC Verl werden, der zu Westfalenligist FSC Rheda muss.

Ähnlich klar sind auch die Rollen in den Spielen der Regionalligisten verteilt. Rödinghausen (SV Höxter) und Türkspor (TuS Harpen) reisen jeweils zu Bezirksligisten, der FC Gütersloh bekommt es mit Landesligist Hövelhofer SV zutun und auf die Sportfreunde Lotte wartet Westfalenligist SuS Neuenkirchen.

Spannung verspricht derweil vor allem das Westfalenliga-Duell zwischen dem Aufsteiger SV Vestia Disteln und Vizemeister Westfalia Kinderhaus. Auch auf die Sportfreunde Siegen wartet eine unangenehme Aufgabe: Es geht zum Vorjahres-Fünften der Westfalenliga 2, dem RSV Meinerzhagen.

Die Auslosung im Überblick:

Gruppe 1

SuS Neuenkirchen (WL) - Sportfreunde Lotte (RL)

SV Burgsteinfurt (LL) - FC Eintracht Rheine (OL)

DJK Eintracht Coesfeld (BL) - 1. FC Gievenbeck (OL)

SV Dorsten-Hardt (LL) - SpVgg Erkenschwick (OL)

DJK SV Mauritz (BL) - SF Wanne-Eickel (LL)

SV Teuto Riesenbeck (BL) - TSG Dülmen (LL)

SV Vestia Disteln (WL) - Westfalia Kinderhaus (WL)

FC Marl (LL) - Westfalia Herne (WL)

Gruppe 2

RSV Meinerzhagen (WL) - Sportfreunde Siegen (OL)

CF Kurdistan Bochum (BL) - BSV Schüren (WL)

SV Setzen (BL) - FC Altenhof (BL)

YEG Hassel (LL) - TSG Sprockhövel (WL)

FC Altenbochum (BL) - FC Iserlohn (WL)

TuS Harpen (BL) - Türkspor Dortmund (RL)

VfR Sölde (LL) - ASC 09 Dortmund (OL)

FSV Gerlingen (BL) - Concordia Wiemelhausen (OL)

Gruppe 3

FC Roj (LL) - SV Lippstadt 08 (OL)

VfL Hörste-Garfeln (KLA) - TuS Sundern (LL)

FSC Rheda (WL) - SC Verl (3. Liga)

SV Schmallenberg/Fredeburg (LL) - Westfalia Soest (WL)

Fatih Türkgücü Meschede (LL) - RW Ahlen (OL)

Werner SC (LL) - Westfalia Rhynern (OL)

TuS Wadersloh (KLA) - VfL Kemminghausen (BL)

SF Ostinghausen (WL) - SC Wiedenbrück (RL)

Gruppe 4

SV Höxter (BL) - SV Rödinghausen (RL)

FC Bad Oeynhausen (LL) - SpVg Brakel (LL)

SV Avenwedde (LL) - SC Peckeloh (WL)

TuS Lipperreihe (BL) - DSC Arminia Bielefeld (3L)

Hövelhofer SV (LL) - FC Gütersloh (RL)

Post TSV Detmold (LL) - Delbrücker SC (WL)

TuS Dielingen (BL) - SC Herford (LL)

SG FA Herringhausen/Eickum (BL) - FC Kaunitz (LL)