SV Sonsbeck: "Ein Spiel gegen RWE ist für einen Amateurfußballer das Nonplusultra"

SV Sonsbeck gegen Rot-Weiss Essen: Für viele Spieler des Oberligisten wird dieses Niederrheinpokal-Viertelfinale ein Karriere-Highlight sein. So auch für den Kapitän.

Vor zwei Jahren war es, als der SV Sonsbeck als Landesligist im Niederrheinpokal den MSV Duisburg empfing. Der damalige Drittligist gewann mit 3:0 in Sonsbeck und musste sich lange Zeit strecken, um das Weiterkommen einzutüten.

Vor große Probleme will Sonsbeck, diesmal als Oberliga-Achter, auch Rot-Weiss Essen stellen. Der Niederrheinpokal-Titelverteidiger und Rekordsieger des Wettbewerbs ist nämlich am Samstag (16. November, 13.30 Uhr) beim SV Sonsbeck zu Gast.

Robin Schoofs, Kapitän des Fünftligisten, freut sich auf den Vergleich mit dem Drittligisten. Er sagt: "Das Spiel gegen den MSV war schon groß. Aber ein Spiel gegen RWE ist für einen Amateurfußballer das Nonplusultra. Ich glaube, dass das viele so sehen." Er ergänzt: "Für mich persönlich ist RWE größer als MSV. Meine Mutter kommt zudem aus Essen und ich arbeite auch für RWE, das Energie-Unternehmen."

Seit rund drei Wochen ist die Stimmung in Sonsbeck eine ganz besondere. "Wir haben seitdem nahezu täglich über RWE gesprochen. Essen ist schon ganze Zeit bei uns im Kopf, das kann man nicht einfach so löschen. Und trotzdem haben wir unsere Oberliga-Aufgaben gemeistert und sind seit fünf Spielen ohne Niederlage. Wir gehen selbstbewusst in die Partie gegen Essen", betont der 28-jährige Abwehrchef der Sonsbecker.

Schoofs gehört jetzt nicht zu den Fußball-Nerds im Sonsbecker Team. Er spielt gerne Fußball, interessiert sich darüber hinaus aber nicht gerade für die Tabellen und Statistiken der unterschiedlichen Ligen.

Schoofs: "Ich kenne die 3. Liga nicht gut und auch keinen Spieler von Rot-Weiss Essen. Aber der Trainer hat uns da schon perfekt eingestellt und die richtigen Worte gefunden. Wir trainieren wie die Irren und freuen uns auf dieses Spiel. Ich glaube schon, dass wir eine Überraschung landen können."

Bis zu 2000 Zuschauer werden in Sonsbeck erwartet. "Auf diese Atmosphäre freuen wir uns alle. Es wird keinen Zentimeter Platz geben, es wird sehr eng und laut. So eine Kulisse pusht und sorgt auf jeden Fall für eine zusätzliche Energie. Jeder kann da noch einmal mehr machen und laufen. Das ist einfach so und das wissen wir aus der Vergangenheit, wie dem Spiel gegen den MSV", freut sich Schoofs.